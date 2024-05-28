Китай за допомогою криптовалюти приймає платежі від рф

Російські сировинні компанії почали використовувати криптовалюту в торгівлі з Китаєм. Так, щонайменше два великі виробники металів, що не перебувають під санкціями, перейшли в платежах на стейблкоїни, прив’язані до долара США (USDT). Про це пише Boomberg.

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За словами співрозмовників агентства, більшість розрахунків здійснюється через Гонконг. Скористатися криптовалютою у зовнішньоторговельних угодах їх змусило те, що банківські транзакції йдуть вкрай повільно, а в деяких випадках можна зіткнутися із заморожуванням рахунку в закордонному банку.

У Банку росії дозволили компаніям використовувати криптовалюти, проте лише у транскордонних переказах. Окрім того, Цетробанк рф також рекомендував не афішувати такі угоди.

Згідно з оцінкою Банку росії, за підсумками січня-березня поточного року росія збільшила поставки до Китаю чорних металів на 69,6% рік до року (до 540 тис. тонн, або до $340 млн), алюмінію — у 2,2 раза (до 400 тис. тонн, або до $1 млрд), міді — у 2 рази (до 93 тис. тонн, або до $770 млн), а нікелю — на 75% (до 8,4 тис. тонн, або до $130 млн).