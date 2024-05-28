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28 травня 2024, 16:17

НБУ продовжує рекордно послаблювати нацвалюту: євро наближається до 44 гривень

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми у парах з доларом та євро. Про це свідчать дані Нацбанку.

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми у парах з доларом та євро.

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Регулятор встановив офіційний курс гривні на 29 травня на рівні 40,3958 грн за долар, що є новим історичним мінімумом.

Водночас офіційний курс гривні до євро впав ще на 21 копійку — до 43,9708 грн за євро. Це також найнижчий рівень в історії.

На міжбанківських торгах на майданчику Bloomberg сьогодні було зафіксовано рекордний для 2024 року обсяг добових торгів — $488 млн. Левову частку долара, як завжди, продав Нацбанк, за словами казначеїв, на оборонні закупівлі.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+29
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
28 травня 2024, 16:34
#
Остановитесь… Золотые слова. …
+
+29
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
28 травня 2024, 17:03
#
Це повинно було статися ще в минулому році, так що нічого дивного, що йдемо на 50+ …
+
0
bonv
bonv
28 травня 2024, 17:34
#
Гривня постійно встановлює антирекорди. По приколу і гірше ж точно не буде ©
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
28 травня 2024, 18:06
#
Буде гірше ,за велике крадівництво заплатить кожний Українець.
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