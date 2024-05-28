НБУ продовжує рекордно послаблювати нацвалюту: євро наближається до 44 гривень

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми у парах з доларом та євро . Про це свідчать дані Нацбанку.

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Регулятор встановив офіційний курс гривні на 29 травня на рівні 40,3958 грн за долар, що є новим історичним мінімумом.

Водночас офіційний курс гривні до євро впав ще на 21 копійку — до 43,9708 грн за євро. Це також найнижчий рівень в історії.

На міжбанківських торгах на майданчику Bloomberg сьогодні було зафіксовано рекордний для 2024 року обсяг добових торгів — $488 млн. Левову частку долара, як завжди, продав Нацбанк, за словами казначеїв, на оборонні закупівлі.