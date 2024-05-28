Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми у парах з доларом та євро. Про це свідчать дані Нацбанку.
28 травня 2024, 16:17
НБУ продовжує рекордно послаблювати нацвалюту: євро наближається до 44 гривень
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Регулятор встановив офіційний курс гривні на 29 травня на рівні 40,3958 грн за долар, що є новим історичним мінімумом.
Водночас офіційний курс гривні до євро впав ще на 21 копійку — до 43,9708 грн за євро. Це також найнижчий рівень в історії.
На міжбанківських торгах на майданчику Bloomberg сьогодні було зафіксовано рекордний для 2024 року обсяг добових торгів — $488 млн. Левову частку долара, як завжди, продав Нацбанк, за словами казначеїв, на оборонні закупівлі.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають allfinanz1, Bely, Mini Mi, Tido oss, Vlad UKR и 58 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 4