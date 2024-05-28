Швеція надасть допомогу для української енергетики на 57 мільйонів євро

Уряд Швеції ухвалив рішення про виділення нового пакету підтримки для збільшення українських потужностей з виробництва та передачі електроенергії на загальну суму у 650 мільйонів шведських крон (57 млн євро). Про це повідомляє Посольство Швеції в Україні.