Уряд Швеції ухвалив рішення про виділення нового пакету підтримки для збільшення українських потужностей з виробництва та передачі електроенергії на загальну суму у 650 мільйонів шведських крон (57 млн євро). Про це повідомляє Посольство Швеції в Україні.
28 травня 2024, 16:06
Швеція надасть допомогу для української енергетики на 57 мільйонів євро
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Зазначається, що з цієї сумми 500 мільйонів крон (понад 43 млн євро) будуть спрямовані через Фонд підтримки енергетики України, ще 150 мільйонів крон (понад 13 млн євро) — через Програму розвитку ООН.
«Ця допомога забезпечить подачу енергії об'єктам критичної інфраструктури й іншим установам, аби українські школи, лікарні, транспорт, водопостачання і промисловість могли належно функціонувати», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Швеція планує надати Україні понад $7 млрд військової підтримки протягом трьох років.
Джерело: Мінфін
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