Швеція планує надати Україні понад $7 мільярдів військової підтримки протягом трьох років

Уряд Швеції погодив з проурядовою партією «Шведські демократи» програму додаткової військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон (понад $7 млрд) протягом трьох років. Про це йдеться у повідомленні уряду Швеції.

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Зазначається, що ці дані кошти рівномірно розділять упродовж 2024−2026 років — по 25 млрд крон.

З урахуванням нової пропозиції загальна військова та гуманітарна підтримка України з боку Швеції становитиме понад 100 млрд крон ($9,35 млрд).

Військова допомога Україні може, наприклад, надаватися у формі безоплатної передачі оборонного обладнання, фінансових внесків та фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання.

В уряді Швеції зазначили при цьому, що ця програма може обтяжити державні фінанси на кілька років і навіть після 2026 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Шведський уряд пропонує, щоб українські біженці могли швидше зареєструватися та отримати номери соціального страхування в країні. Це має дати їм низку переваг.