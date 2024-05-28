Німеччина виділить ще 60 мільйонів євро на гумдопомогу Україні

Німеччина планує виділити ще 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні. Про це заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє DW.

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За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.

Вона також наголосила, що уряд Німеччини працює з міжнародними гравцями, щоб доставити туди гуманітарну допомогу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Німеччина шукає додатково 3,8 млрд євро для України.