Німеччина планує виділити ще 60 млн євро на гуманітарну допомогу Україні. Про це заявила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє DW.
28 травня 2024, 9:13
Німеччина виділить ще 60 мільйонів євро на гумдопомогу Україні
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За словами Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.
Вона також наголосила, що уряд Німеччини працює з міжнародними гравцями, щоб доставити туди гуманітарну допомогу.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Німеччина шукає додатково 3,8 млрд євро для України.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі - 1