Німеччина шукає додатково 3,8 млрд євро для України

Міністерство оборони Німеччини разом із Міністерством фінансів готує запит на виділення додаткових 3,8 млрд євро для України, повідомила газета Bild. Запит на виділення грошей на підтримку України подадуть на затвердження у парламенті у червні.

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Виділені урядом цього року 7,1 млрд євро практично повністю розплановані, а на закупівлю нових партій зброї для України залишилося лише 300 млн євро.

За даними Bild, німецьке фінансове міністерство попередньо вже схвалило запит міністра оборони Бориса Пісторіуса.

«Німеччина не має зупинятися у зміцненні оборони України. Якщо ми можемо, треба надати додаткову зброю цього року. Якщо вдасться досягти консенсусу всередині уряду, ми зможемо знайти гроші у поточному фінансовому році», — наводить газета слова свого джерела у Мінфіні.

З бюджетом на 2025 рік може бути складніше. За інформацією Bild, німецьке Міноборони просить додаткові 6,7 млрд євро для Бундесверу, а для України закладають рекордні 15 млрд євро допомоги.