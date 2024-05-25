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25 травня 2024, 11:18

Аграрії отримали перші компенсації з бюджету за придбану техніку українських виробників

Перші три українські агропідприємства отримали 25% компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання українських виробників. Загальна сума компенсації склала 220 тис. грн. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Перші три українські агропідприємства отримали 25% компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання українських виробників.
Фото:depositphotos

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Скільки закладено в бюджет на програму

Цьогоріч на компенсації за купівлю української сільгосптехніки в бюджет закладено 1 млрд грн.

Перші три агропідприємства, які отримали компенсацію, працюють у Дніпропетровській, Тернопільській та Черкаській областях. Загальна вартість придбаної ними сільгосптехніки — 880 тис. грн.

Як отримати компенсацію

Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, купити необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

На сьогодні до переліку зробленої в Україні техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 6 691 номенклатурну позицію техніки та обладнання 64 українських виробників.

Участь в програмі бере 31 банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
25 травня 2024, 11:45
#
Скоро завезуть ***, що цю техніку поламали.
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