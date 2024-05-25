Перші три українські агропідприємства отримали 25% компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання українських виробників. Загальна сума компенсації склала 220 тис. грн. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Аграрії отримали перші компенсації з бюджету за придбану техніку українських виробників
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Скільки закладено в бюджет на програму
Цьогоріч на компенсації за купівлю української сільгосптехніки в бюджет закладено 1 млрд грн.
Перші три агропідприємства, які отримали компенсацію, працюють у Дніпропетровській, Тернопільській та Черкаській областях. Загальна вартість придбаної ними сільгосптехніки — 880 тис. грн.
Як отримати компенсацію
Щоб отримати 25% компенсації вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, купити необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.
На сьогодні до переліку зробленої в Україні техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, включено 6 691 номенклатурну позицію техніки та обладнання 64 українських виробників.
Участь в програмі бере 31 банк.
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