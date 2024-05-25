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25 травня 2024, 9:15

В Міністерстві фінансів назвали країни, де найбільше інвесторів в українські ОВДП

У Японії, Німеччині та США знаходиться найбільша кількість інвесторів у державні облігації України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну в телеграм-каналі.

У Японії, Німеччині та США знаходиться найбільша кількість інвесторів у державні облігації України.
Фото:depositphotos

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Що відомо

З початком повномасштабної війни рф проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати нашу країну шляхом купівлі державних облігацій. З вересня 2023 року ринок ОВДП для іноземців-фізичних осіб став доступним віддалено.

«Водночас інвестиції в українські ОВДП є не тільки проявом підтримки країни в умовах війни. Облігації внутрішньої державної позики є стабільним інструментом, що підтверджується низкою економічних індикаторів. Також важливою характеристикою для інвесторів є висока ліквідність українських ОВДП», — йдеться в повідомленні.

Читайте: Українські корпоративні облігації: хто випускає, де придбати та чи вигідніші вони за ОВДП

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що з початку повномасштабного вторгнення до держбюджету вже залучено понад 1 трлн грн через випуск ОВДП.

Державні облігації є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету за цей період.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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innapcholko
innapcholko
25 травня 2024, 10:12
#
Почти 84% владельцы ОВДП — это банки (НБУ тоже банк, верно?)

Как это согласуется с «залученням грошей у населення»?
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