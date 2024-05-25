В Міністерстві фінансів назвали країни, де найбільше інвесторів в українські ОВДП

У Японії, Німеччині та США знаходиться найбільша кількість інвесторів у державні облігації України. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну в телеграм-каналі.

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Що відомо

З початком повномасштабної війни рф проти України багато іноземних громадян висловили бажання підтримати нашу країну шляхом купівлі державних облігацій. З вересня 2023 року ринок ОВДП для іноземців-фізичних осіб став доступним віддалено.

«Водночас інвестиції в українські ОВДП є не тільки проявом підтримки країни в умовах війни. Облігації внутрішньої державної позики є стабільним інструментом, що підтверджується низкою економічних індикаторів. Також важливою характеристикою для інвесторів є висока ліквідність українських ОВДП», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що з початку повномасштабного вторгнення до держбюджету вже залучено понад 1 трлн грн через випуск ОВДП.

Державні облігації є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету за цей період.