Курсу долара у 2025 році 48,3 грн/$, подорожчання землі та ризики фондового ринку, — основні тези Invest Talk Summit

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 травня 2024, 19:45

Курсу долара у 2025 році 48,3 грн/$, подорожчання землі та ризики фондового ринку, — основні тези Invest Talk Summit

Професіональні інвестори та новачки разом зібралися на конференцію Invest Talk Summit, щоб обговорити найкращі можливості заробітку цього року та ризики, з якими можна зіткнутися.

Професіональні інвестори та новачки разом зібралися на конференцію Invest Talk Summit, щоб обговорити найкращі можливості заробітку цього року та ризики, з якими можна зіткнутися.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Значну увагу учасники заходу присвятили економічній ситуації в Україні та її подальшим перспективам. Зокрема, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S Ерік Найман зупинився на ключових прогнозах, які дають нашій державі міжнародні інституції, та власних розрахунках майбутньої ситуації.

Він звернув увагу на ключові вхідні дані: відповідно до прогнозів МВФ, валютні резерви НБУ залишатимуться на високому рівні, і цього року становитимуть $42,1 млрд, а після зниження наступного року на $500 млн далі знову продовжать зростати, і в 2026—2027 роках сягатимуть близько $45 млрд.

Водночас, на переконання Наймана, це не стримає послаблення курсу гривні, і вже наступного року вона може знизитися до 48,3 грн/$. Експерт зазначає, що за такого сценарію девальвація становитиме близько 20%, а отже, дохідність гривневих ОВДП не перекриватиме її. В цьому випадку доречно обирати валютні, а не гривневі цінні папери.

Значну увагу учасники форуму присвятили можливості заробити на фондовому ринку. Інвестиційний аналітик і лектор Біржового університету Євгеній Тригубченко розповів, що на ETF, які орієнтуються на американські облігації, в умовах початку циклу зниження ключової ставки ФРС можна буде заробити понад 14% річних чистими. Таку дохідність забезпечать купонні виплати разом із очікуваним подорожчанням ціни паперів на 10−13% та додатковими заробітками на опціонах.

Founder & CEO у Investudio Андрій Масло наголосив, що середня дохідність індексу S&P 500 становить 8−10% річних, що забезпечується поєднанням зростання капіталізації та дивідендами.

Водночас він попередив інвесторів, що кожні 5−10 років на американському фондовому ринку відбувається корекція, а тому варто наперед готуватись до можливих тривалих просідань.

Що буде з цінами на землю

Учасники Invest Talk Summit обговорили також перспективи земельного ринку та можливу дохідність на ньому. За словами співзасновника сервісу земельних інвестицій Zeminvest Олександра Чорного, у 2021 році середня ціна землі становила $1200−1600 за гектар. Цього ж року вона зросла вже до $1600−2300. Тобто у доларовому еквіваленті додала 25−30%.

За оцінками експерта, через 2−4 роки після завершення війни середня вартість гектару становитиме $3000, а за 6−7 років — $6000.

Співзасновник Твоє Коло та співвласник КУА Профіт Андрій Усенко звернув увагу, що ціна землі продемонструвала досить значне зростання і в першому кварталі 2024 року додала 9,3%. Цьому сприє не лише відкриття земельного ринку для юросіб із початку 2024 року, але й інші кроки, наприклад, Нацбанк підвищив коефіцієнт ліквідності землі, як застави, до 0,5%.

Починати інвестувати варто з простого

Як відзначив під час Invest Talk Summit підприємець та інвестор із 10-річним досвідом Олег Котанкін, інвестиції стають необхідним наступним кроком, коли людина накопичує певний капітал. При цьому досвід інвестицій можна здобути лише на практиці, а тому є сенс починати з невеликих сум та найнадійніших активів, щоб зрозуміти, як вони працюють.

Серед варіантів найпростіших інвестицій Олег Котанкін назвав індекс S&P 500, на який традиційно рівняються керуючі активами, але далеко не завжди можуть його перевершити.

Водночас експерт порадив не зосереджуватись лише на фондовому ринку. «Щоб забезпечити диверсифікацію, інвестору краще мати активи в різних країнах і компаніях. Варто шукати різні напрями, не забуваючи залишати достатньо грошей готівкою чи на банківському рахунку про всяк випадок», — переконаний Котанкін.

Партнери заходу

Організатори Invest Talk Summit — сайти «Мінфін» та Finance.ua — вдячні спонсорам за допомогу з проведенням саміту. Підтримку в проведенні заходу надали наступні компанії:

Inzhur — перша інвестиційна компанія України, що працює за моделлю REIT. Ця бізнес-модель дозволяє малим інвесторам спільно володіти великими об'єктами нерухомості: компанія керує об'єктом, а інвестори стають його співвласниками й отримують щомісячний прибуток від орендних виплат. Поточні показники: Inzhur успішно запустив 5 фондів, цінні папери 4 із них уже розкуплені на 100%; компанія має 1,57 млрд грн активів в управлінні, 127,9 млн грн виплачених дивідендів та 4500+ співвласників.

Біржовий університет — практичні курси для інвесторів у цінні папери. Єдиний в Україні центр із 5-рівневою системою навчань у ніші інвестування в цінні папери, що має 4000 випускників. Початківці розбираються з фондовим ринком, складають стратегію та купують активи. Досвідчені інвестори прокачують навички та нарощують прибутковість після навчання.

Zeminvest — перша в Україні компанія земельних інвестицій з найкращими умовами та сервісом. Ми допомагаємо з купівлею, управлінням, продажем та мінімізуємо ризики інвестиційного активу.

Твоє Коло — інвестиція в землю — це твій спокій. Робимо земельний актив простим і надійним інструментом інвестування.

BrewBud — від кавової компанії EASYVENDING — 15 років досвіду роботи. Інвестуйте та керуйте активною або пасивною моделлю.

Бункер ЮА — мобільні, модульні, багатоцільові укриття. Надійний соціально орієнтований бізнес в Україні. Інвестуй в українське! Середня дохідність від 25% річних. Захищаємо на фронті і в тилу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 27 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами