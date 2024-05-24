Курсу долара у 2025 році 48,3 грн/$, подорожчання землі та ризики фондового ринку, — основні тези Invest Talk Summit

Професіональні інвестори та новачки разом зібралися на конференцію Invest Talk Summit , щоб обговорити найкращі можливості заробітку цього року та ризики, з якими можна зіткнутися.

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Значну увагу учасники заходу присвятили економічній ситуації в Україні та її подальшим перспективам. Зокрема, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S Ерік Найман зупинився на ключових прогнозах, які дають нашій державі міжнародні інституції, та власних розрахунках майбутньої ситуації.

Він звернув увагу на ключові вхідні дані: відповідно до прогнозів МВФ, валютні резерви НБУ залишатимуться на високому рівні, і цього року становитимуть $42,1 млрд, а після зниження наступного року на $500 млн далі знову продовжать зростати, і в 2026—2027 роках сягатимуть близько $45 млрд.

Водночас, на переконання Наймана, це не стримає послаблення курсу гривні, і вже наступного року вона може знизитися до 48,3 грн/$. Експерт зазначає, що за такого сценарію девальвація становитиме близько 20%, а отже, дохідність гривневих ОВДП не перекриватиме її. В цьому випадку доречно обирати валютні, а не гривневі цінні папери.

Значну увагу учасники форуму присвятили можливості заробити на фондовому ринку. Інвестиційний аналітик і лектор Біржового університету Євгеній Тригубченко розповів, що на ETF, які орієнтуються на американські облігації, в умовах початку циклу зниження ключової ставки ФРС можна буде заробити понад 14% річних чистими. Таку дохідність забезпечать купонні виплати разом із очікуваним подорожчанням ціни паперів на 10−13% та додатковими заробітками на опціонах.

Founder & CEO у Investudio Андрій Масло наголосив, що середня дохідність індексу S&P 500 становить 8−10% річних, що забезпечується поєднанням зростання капіталізації та дивідендами.

Водночас він попередив інвесторів, що кожні 5−10 років на американському фондовому ринку відбувається корекція, а тому варто наперед готуватись до можливих тривалих просідань.

Що буде з цінами на землю

Учасники Invest Talk Summit обговорили також перспективи земельного ринку та можливу дохідність на ньому. За словами співзасновника сервісу земельних інвестицій Zeminvest Олександра Чорного, у 2021 році середня ціна землі становила $1200−1600 за гектар. Цього ж року вона зросла вже до $1600−2300. Тобто у доларовому еквіваленті додала 25−30%.

За оцінками експерта, через 2−4 роки після завершення війни середня вартість гектару становитиме $3000, а за 6−7 років — $6000.

Співзасновник Твоє Коло та співвласник КУА Профіт Андрій Усенко звернув увагу, що ціна землі продемонструвала досить значне зростання і в першому кварталі 2024 року додала 9,3%. Цьому сприє не лише відкриття земельного ринку для юросіб із початку 2024 року, але й інші кроки, наприклад, Нацбанк підвищив коефіцієнт ліквідності землі, як застави, до 0,5%.

Починати інвестувати варто з простого

Як відзначив під час Invest Talk Summit підприємець та інвестор із 10-річним досвідом Олег Котанкін, інвестиції стають необхідним наступним кроком, коли людина накопичує певний капітал. При цьому досвід інвестицій можна здобути лише на практиці, а тому є сенс починати з невеликих сум та найнадійніших активів, щоб зрозуміти, як вони працюють.

Серед варіантів найпростіших інвестицій Олег Котанкін назвав індекс S&P 500, на який традиційно рівняються керуючі активами, але далеко не завжди можуть його перевершити.

Водночас експерт порадив не зосереджуватись лише на фондовому ринку. «Щоб забезпечити диверсифікацію, інвестору краще мати активи в різних країнах і компаніях. Варто шукати різні напрями, не забуваючи залишати достатньо грошей готівкою чи на банківському рахунку про всяк випадок», — переконаний Котанкін.

Партнери заходу

Організатори Invest Talk Summit — сайти «Мінфін» та Finance.ua — вдячні спонсорам за допомогу з проведенням саміту. Підтримку в проведенні заходу надали наступні компанії:

Inzhur — перша інвестиційна компанія України, що працює за моделлю REIT. Ця бізнес-модель дозволяє малим інвесторам спільно володіти великими об'єктами нерухомості: компанія керує об'єктом, а інвестори стають його співвласниками й отримують щомісячний прибуток від орендних виплат. Поточні показники: Inzhur успішно запустив 5 фондів, цінні папери 4 із них уже розкуплені на 100%; компанія має 1,57 млрд грн активів в управлінні, 127,9 млн грн виплачених дивідендів та 4500+ співвласників.

Біржовий університет — практичні курси для інвесторів у цінні папери. Єдиний в Україні центр із 5-рівневою системою навчань у ніші інвестування в цінні папери, що має 4000 випускників. Початківці розбираються з фондовим ринком, складають стратегію та купують активи. Досвідчені інвестори прокачують навички та нарощують прибутковість після навчання.

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