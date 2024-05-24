Американська компанія Nvidia отримала рекордний квартальний виторг в розмірі $26,04 млрд на тлі буму штучного інтелекту. Це на 18% вище за показник за попередній квартал і на 262% більше, ніж рік тому, повідомляє пресслужба Nvidia.
Nvidia отримала рекордний квартальний виторг на понад $26 мільярдів на тлі буму ШІ
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Чистий прибуток компанії досяг $14,88 млрд порівняно з $2 млрд роком раніше. Дохід на акцію склав $5,98.
За даними CNBC, інвестори очікували виторг в $24,65 млрд і прибуток на акцію в $5,95.
Компанія оголосила, що 7 червня 2024 року проведе дроблення звичайних акцій, ціна яких наразі перевищила $1 000 на розширених торгах, у співвідношенні 10 до 1.
Найбільший бізнес Nvidia
Найбільший і найважливіший бізнес Nvidia ― продаж центрів оброблення даних, куди входять чипи штучного інтелекту і додаткові компоненти, необхідні для роботи великих ШІ-серверів.
Згідно зі звітом, виручка в цій категорії зросла на 427% порівняно з аналогічним кварталом попереднього року і становила $22,6 млрд.
У компанії заявили, що зростання продажів датацентрів зумовлене сильним попитом, який зростає, на генеративне навчання ШІ та логічні висновки на платформі Hopper, включно з графічним процесором H100.
Тому корпорація планує набирати обертів у цій галузі. Nvidia розроблятиме нові чипи щороку, а не раз на два роки.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Nvidia представила свої новітні, потужніші чипи штучного інтелекту, прагнучи розширити своє домінування у галузі.
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