Nvidia представила процесор нового покоління для ШІ

Nvidia представила свої новітні, потужніші чипи штучного інтелекту, прагнучи розширити своє домінування у галузі, пише Financial Times.

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Генеральний директор Дженсен Хуанг заявив, що графічні процесори Nvidia Blackwell значно збільшать обчислювальну потужність при роботі з великими мовними моделями.

Графічний процесор Blackwell має 208 млрд транзисторів у порівнянні з 80 млрд в минулорічному H100, що відображає його збільшену потужність.

Хуанг сказав, що чип вдвічі потужніший, коли справа доходить до навчання моделей ШІ, ніж нинішнє покоління графічних процесорів, і в пʼять разів перевершує їх можливості, коли справа доходить швидкості, з якою моделі ШІ, такі як ChatGPT можуть відповідати на запити.

Хуанг сказав, що «суперчип» Nvidia GB200 обʼєднає два графічні процесори Blackwell з центральним процесором компанії Grace, що сприятиме розвитку генеративного штучного інтелекту.

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