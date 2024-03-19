Nvidia представила процесор нового покоління для ШІ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 березня 2024, 15:05

Nvidia представила процесор нового покоління для ШІ

Nvidia представила свої новітні, потужніші чипи штучного інтелекту, прагнучи розширити своє домінування у галузі, пише Financial Times.

Nvidia представила свої новітні, потужніші чипи штучного інтелекту, прагнучи розширити своє домінування у галузі, пише Financial Times.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниГенеральний директор Дженсен Хуанг заявив, що графічні процесори Nvidia Blackwell значно збільшать обчислювальну потужність при роботі з великими мовними моделями.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Генеральний директор Дженсен Хуанг заявив, що графічні процесори Nvidia Blackwell значно збільшать обчислювальну потужність при роботі з великими мовними моделями.

Графічний процесор Blackwell має 208 млрд транзисторів у порівнянні з 80 млрд в минулорічному H100, що відображає його збільшену потужність.

Хуанг сказав, що чип вдвічі потужніший, коли справа доходить до навчання моделей ШІ, ніж нинішнє покоління графічних процесорів, і в пʼять разів перевершує їх можливості, коли справа доходить швидкості, з якою моделі ШІ, такі як ChatGPT можуть відповідати на запити.

Хуанг сказав, що «суперчип» Nvidia GB200 обʼєднає два графічні процесори Blackwell з центральним процесором компанії Grace, що сприятиме розвитку генеративного штучного інтелекту.

Читайте також: Nvidia може провести спліт акцій

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
19 березня 2024, 15:47
#
Если захотят забанить, то на всякий случай в наличии имеется 5 телефонов…с номерами… Надоело с 2010 года, баны ловить…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами