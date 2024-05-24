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24 травня 2024, 14:10

Довіра клієнтів: українці розмістили рекордні 20 мільярдів гривень на депозитах у ПУМБ

ПУМБ здобув новий рекорд — у квітні 2024 року розмір депозитного портфелю в гривні досяг позначки у 20 мільярдів гривень. Також, згідно з даними НБУ станом на 1 квітня 2024 року, ПУМБ увійшов до ТОП-3 банків України за розміром строкового депозитного портфелю клієнтів-фізичних осіб у гривні.

Такі показники свідчить про виняткову довіру до ПУМБ, як простих громадян, так і вітчизняного бізнесу, а також про стабільність банка, його надійність та стратегічний підхід до управління фінансами. Більше того, 93% клієнтів-фізичних осіб продовжують свої депозити у ПУМБ, що є одним з найвищих в Україні показників пролонгації існуючих депозитних вкладів.

«ПУМБ завжди пропонує цікаві для клієнтів продукти, які приносять їм максимальну дохідність. Наразі, найбільшим попитом користуються строкові депозити з найбільшою ставкою, такі як „Дохідний“ із дохідністю до 15% річних та акційний депозит „15 ПРО МАКС“. Серед переваг акційного депозиту — до 15% річних, строк дії депозиту — 3 місяці та можливість прийняти участь у розіграші одного з 15 щедрих заохочень по 15 тис. грн кожен»,  — коментує Дмитро Поліщук, заступник голови правління ПУМБ.

ПУМБ — один з найстійкіших банків України який вчасно виконує усі зобов’язання перед клієнтами та державою. Банк вже багато років входить у перелік системно важливих для країни банків за даними НБУ, що вчергове було підтверджено на початку цього року. З початку війни по березень 2024 року ПУМБ, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, виплатив понад 1,4 млрд грн українцям — вкладникам інших банків-банкротів.

ПУМБ постійно допомагає країні та армії. З моменту повномасштабного вторгнення банк перерахував до державного бюджета понад 7,5 млрд грн, увійшовши до ТОП-5 найбільших платників податків у банківському секторі. Витрати ПУМБ на допомогу силам безпеки та оборони, волонтерські проєкти, допомогу постраждалим від війни та інші соціальні ініціативи склали понад 530 млн грн.

Джерело: Мінфін
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