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23 травня 2024, 12:34

Делегація МВФ прибула до Києва обговорити ризики для економіки України

Команда Міжнародного валютного фонду (МВФ) приїхала до у Києва для зустрічей з представниками влади України та іншими партнерами. Делегацію очолює голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер. Про це повідомляє пресслужба МВФ.

Команда Міжнародного валютного фонду (МВФ) приїхала до у Києва для зустрічей з представниками влади України та іншими партнерами.
Фото: НБУ

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«Дискусіїї фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади», — заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Він зазначив, що після цих зустрічей, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).

Нагадаємо

Нещодавно заступниця міністра фінансів Ольга Зикова заявила, що Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ.

Чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд.

Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881−890 млн за тодішнім курсом) — на початку липня і в середині грудня 2023 року.

Наприкінці березня цього року рада директорів схвалила виділення Україні четвертого траншу за підсумками третього перегляду, коли оцінювали виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року. Україна отримала близько $880 млн від МВФ.

На 2024 рік передбачено ще три транші за підсумками відповідних переглядів програми: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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0
Dmitrik7
Dmitrik7
23 травня 2024, 12:46
#
Переживают, смогут ли вернуть долги:) Наивные.
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+60
Vadim531
Vadim531
23 травня 2024, 13:07
#
Я думаю слушок про поднятие налогов, связан с этими делегантами из мвф, каждый раз когда они дают бабки постоянно что-то «улучшается» в этой краине мрий. А наши дурачки на все соглашаются на любые уступки лишь бы червонец золотой выпросить, а народу типа в ответ — денег нет, но вы держитесь))
+
+15
Ranet
Ranet
23 травня 2024, 13:31
#
Другими словами, новые тарифы на свитло введут до 26 мая.
+
0
bonv
bonv
23 травня 2024, 13:32
#
У державному бюджеті України утворилася прогалина на суму 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї. Це сталося тому, що останні пів року допомога Заходу була мінімальною. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю «Громадському радіо». За його словами, це питання «напевно найбільш актуальне зараз». Після того, як розблокували пакет американської допомоги, покриті лише видатки соціально-гуманітарного напрямку. «Але практично у нас є велика фіскальна проблема, або, скажімо так, не вирішене питання щодо видатків військового характеру, так званих мілітарних видатків», — сказав він. «На даний момент, я думаю, що можна говорити про цифру близько 5 млрд доларів. Я оперую такою цифрою в доларах, тому що мені простіше пояснювати цей геп (прогалина — ред.) для наших партнерів. Це формований геп на даний момент, і ми думаємо яким чином його будемо перекривати вже найближчим часом», — сказав він.
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
23 травня 2024, 14:37
#
Хай забудуть про свої гроші. Вже 25% країни нема і потрохи зникає. В наступному місяці нема кому працювати. Хай краще ще дадуть пару міліардів, а забирають російські активи у себе піндоси срані.
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