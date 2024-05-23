Делегація МВФ прибула до Києва обговорити ризики для економіки України

Команда Міжнародного валютного фонду (МВФ) приїхала до у Києва для зустрічей з представниками влади України та іншими партнерами. Делегацію очолює голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер. Про це повідомляє пресслужба МВФ.

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«Дискусіїї фокусуватимуться на ризиках, перед якими постала економіка України, та цілях економічної політики влади», — заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

Він зазначив, що після цих зустрічей, починаючи з 27 травня, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне у Варшаві дискусії з представниками влади України щодо заходів економічної політики у контексті четвертого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF).

Нагадаємо

Нещодавно заступниця міністра фінансів Ольга Зикова заявила, що Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ.

Чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд.

Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881−890 млн за тодішнім курсом) — на початку липня і в середині грудня 2023 року.

Наприкінці березня цього року рада директорів схвалила виділення Україні четвертого траншу за підсумками третього перегляду, коли оцінювали виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року. Україна отримала близько $880 млн від МВФ.

На 2024 рік передбачено ще три транші за підсумками відповідних переглядів програми: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн на початку вересня і грудня.

На 2025 рік намічено два транші: по SDR684 млн на початку березня і наприкінці серпня, після чого заплановано ще три останні транші по SDR966 млн.