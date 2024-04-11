Дешева електроенергія закінчується: коли підвищаться тарифи і скільки платитимемо

В Україні закручується інтрига довкола тарифів на електроенергію. Нещодавно голова НКРЕКП Валерій Тарасюк натякнув, що вже у травні вартість електроенергії для населення можуть переглянути. «Мінфін» з'ясував, чого чекати за тарифами на електроенергію найближчим часом.

Невдовзі після таких натяків регулятор заявив, що Тарасюка неправильно зрозуміли, і, мовляв, Нацкомісія взагалі не регулює тарифи — це прерогатива Кабміну. Водночас, у профільній спільноті вже давно прогнозують, що цінник на електроенергію — і для людей, і для бізнесу — вже з літа може різко злетіти. За даними «Мінфіну», вже готові декілька варіантів підвищення тарифів. Який з них обере влада?

Тарифні гойдалки для бізнесу

З весни ворог відновив удари по українській енергосистемі. Було пошкоджено декілька ТЕС, ліній електропередач, підстанції. Енергосистемі завдано величезних збитків, а в низці регіонів досі діють графіки відключення електроенергії.

Але головне — українська генерація пішла з плюсу в мінус. Якщо до нещодавніх масованих обстрілів в Україні був профіцит електроенергії, що дозволяло навіть експортувати її до Європи, то потім утворився дефіцит. Через брак електроенергії Україна змушена була брати аварійну допомогу в Європі, а потім перейшла до планового імпорту електроенергії.

Все це впливає на ринок електроенергії для бізнесу. З листопада минулого року і до квітня цього року цінники на світло для компаній падали.

«З місяця в місяць тарифи на ринку на добу вперед, де скуповується бізнес, знижувалися. Це пояснювалося профіцитом електроенергії, зокрема, великими обсягами на ринку дешевого ресурсу атомної генерації», — каже голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За даними аналітика Інституту стратегічних досліджень Юрія Корольчука, вартість електроенергії на ринку впала приблизно на 25%. Бізнес може купувати електрику від 6 гривень за кіловат. Це вже з урахуванням тарифу на передачу.

«Головна причина — пропозиція електроенергії перевищує попит. Багато в чому це пов'язано зі скороченням споживання з боку промислових підприємств», — каже Корольчук.

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На 11 квітня на ринку на добу вперед заявлено реалізацію 64 974,5 мегават-годин електроенергії. При цьому пропозиція становить понад 87 мегават-годин — тобто суттєво перевищує попит. У результаті, середня ціна продажу — близько 2,9 тисячі гривень за мегават-годину.

Але це вже вище, ніж було у березні — на початку квітня. Наприклад, 6 квітня середня ціна на ринку на добу вперед становила близько 1,5 тисяч гривень за мегават-годину, 9 квітня — 2,5 тисяч гривень. Тобто помалу середня вартість на ринку на добу вперед підвищується.

Зрозуміло, що цінники для бізнесу дуже різні: все залежить від типу контрактів, обсягів електрики, що викуповуються, умов оплати тощо. Наприклад, компанії, які не можуть платити вчасно, автоматично вилітають на ринок балансуючих послуг, а там цінник вищий — до 8 гривень за кіловат.

Але тенденція подорожчання електроенергії для бізнес-споживачів уже стартовала, каже Корольчук. За його словами, тарифи на електроенергію для підприємців вийдуть на нові рубежі з червня, коли в країні почне зростати споживання електроенергії, і можливий її дефіцит. «Ціни для бізнесу можуть зрости до 9 гривень за кіловат», — прогнозує Корольчук.

Зазначимо, що зниження цін на електроенергію для бізнесу практично ніяк не вплинуло на вартість товарів та послуг. А ось черговий виток підвищення тарифів може призвести до перегляду цінників на все, оскільки частка електроенергії у собівартості продукції у багатьох виробників дуже висока.

Наприклад, у пекарів, які працюють на електропечах, частка енергоресурсів у собівартості буханця хліба сягає 20%, в інших виробників продуктів харчування — до 10−15%. Тому зі зростанням цінників на електрику може прискоритись перегляд прайсів на всі товари: плюс 1−3% до загальної інфляції.

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3,5−4 гривні за кіловат для людей вже з літа

Окрема тема — тарифи на електроенергію для населення. Востаннє їх переглядали майже рік тому, і тоді тариф зріс із 1,64 до 2,64 гривень за кіловат.

Весь опалювальний сезон влада обіцяла, що комунальні тарифи, зокрема, на електрику, не зростатимуть.

Але зненацька ситуація різко змінилася. Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк повідомив, що вже готуються зміни до механізму ПСО (субсидування тарифів для населення, зараз воно ведеться за рахунок «Енергоатому» та «Укргідроенерго», які покривають різницю між ринковою ціною та вартістю електроенергії для людей).

«Чи будуть зміни, чи продовження ПСО щодо населення в існуючому варіанті. Якщо зміни, то, можливо, вони будуть важкими, але точно зваженими. Конкретніше можна буде сказати пізніше», — зазначив Тарасюк. Зрозуміло, що його слова витлумачили, як натяк на майбутнє підвищення цін для населення. Член Нацкомісії Ольга Бабій каже, що Тарасюка не так зрозуміли і НКРЕ взагалі не регулює тарифи для населення — це прерогатива Кабміну.

Проте, чутки про майбутнє підвищення вартості електроенергії для людей продовжують розбурхувати громадськість.

Олег Попенко впевнений, що тарифи для населення зростатимуть. «Орієнтовно тариф збільшиться із сьогоднішніх 2,64 до 3,5 гривень за кіловат. Такі розрахунки вже є у Міненерго. Вартість електроенергії для людей можуть переглянути вже з червня-липня. Наприклад, якщо зараз середньостатистична сім'я, яка споживає 250 кіловат на місяць, сплачує 660 гривень, то після підвищення буде 875 гривень. Але підвищаться не лише платіжки за електроенергію. Зросте також тариф на обслуговування житлових будинків. Одна зі складових цього тарифу — вартість електроенергії для населення. Тому, якщо світло для людей подорожчає, буде і плюс 10−15% за обслуговування будинків», — каже Попенко.

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За його словами, не платити за електроенергію і збирати борги українці не зможуть, оскільки боржників відразу відрізають від світла. Але при цьому зростатимуть інші комунальні борги, зокрема, за воду та газ, вважає експерт.

Керівник спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев також говорить про збільшення тарифу на електроенергію до 3,5 гривень вже найближчим часом. «Без підвищення тарифів наша енергетика просто не обійдеться — не буде ресурсу для ремонту досить сильно пошкодженої мережі», — пояснив він.

За словами Корольчука, можливі декілька варіантів підвищення тарифів для населення:

перший: до 3,5 гривень за кіловат для всіх, незалежно від обсягів споживання.

другий: диференціація тарифу, залежно від обсягів споживання. Для тих, хто споживає до 100 кіловат, може бути повернення до соціального тарифу 1,64 гривні за кіловат. Для решти тариф підвищиться до 4 гривень.

«Розрахунки за різними варіантами є», — заявило джерело «Мінфіна» у профільному міністерстві. За його словами, після нових ударів по українській енергосистемі влада хоче вийти на такий тариф для населення, який дозволить хоча б мінімально відновлювати мережі. «Для цього цінник має бути не нижчим за 3,5 гривень за кіловат», — додав він.