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7 травня 2024, 13:36

Швеція планує зміни для українських біженців

Шведський уряд пропонує, щоб українські біженці могли швидше зареєструватися та отримати номери соціального страхування в країні. Це має дати їм низку переваг. Про це уряд Швеції повідомив у понеділок, передає Європейська правда.

Шведський уряд пропонує, щоб українські біженці могли швидше зареєструватися та отримати номери соціального страхування в країні.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Наразі українці повинні прожити у Швеції три роки перед тим, як їх зможуть занести до реєстру населення, та перш ніж вони зможуть отримати номер соціального страхування.

Водночас уряд хоче, щоб українці могли реєструватися вже через рік перебування в країні. Нові правила можуть набути чинності 1 листопада.

«Це означає, що вони отримають повний доступ до медичної допомоги. Вони отримають доступ до стоматологічної допомоги. Вони отримають можливість доглядати за дітьми та бути у відпустці по догляду за дитиною.

Переваги для українців

Крім того, через свій номер соціального страхування вони також можуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливості контактів з органами влади та, наприклад, з дитячою школою", — пояснила міністерка з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Крім того, зареєстровані в національному реєстрі українські біженці можуть брати участь у програмі агентства з працевлаштування, яка підтримує вивчення шведської мови та допомагає з пошуком роботи.

Участь у програмі дозволить отримувати більше грошей, ніж отримують українці сьогодні.

На сьогодні українці можуть отримувати від Міграційного агентства Швеції 71 шведську крону на день (7 євро), а з участю у програмі — 308 шведських крон (30 євро).

За розрахунками шведського уряду, станом на листопад цього року близько 33 тисяч українців будуть зареєстровані та матимуть право на кращу допомогу у виході на ринок праці через програму агентства зайнятості.

Утім, українці не матимуть права на допомогу на дітей або житло, а багато з них продовжуватимуть жити на 71 шведську крону на день, поки не зможуть зареєструватися після перебування у країні понад 12 місяців.

Джерело: Мінфін
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