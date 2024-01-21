Фонд держмайна став власником PINbank від імені держави замість росіянина Гінера

Пакет акцій Першого інвестиційного банку ( PINbank ) у розмірі 88,890583%, що належав російському бізнесменові Євгену Гінеру, який потрапив під санкційні апеляції, 17 січня цього року було перереєстровано на державу Україна в особі Фонду державного майна. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Як йдеться в повідомленні банку в системі розкриття НКЦПФР із посиланням на Національний депозитарій України, підставою стало рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 27 лютого 2023 року за позовом Мін'юсту щодо стягнення цих акцій у дохід держави в межах санкцій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 27 лютого 2023 року ВАКС стягнув на користь держави 88,89% акцій PINbank, власником якого був російський підприємець Євген Гінер. Про конфіскацію активу просило Міністерство юстиції, оскільки проти росіянина запроваджено санкції.

13 березня апеляційна палата ВАКС відхилила апеляцію Гінера.

«Рішення набуло законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає», — зазначили у ВАКС.

Згідно з інформацією на сайті PINbank, на 9 лютого 2023 року другим після Гінера акціонером було ТОВ «Юридична фірма «Укрправо» Олександра Шадрука з часткою 9,509417%, решта акціонерів мали 1,6%. Однак пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестфонд «Реноме» під управлінням ТОВ «Компанія з управління активами (КУА) «Реноме-2008» повідомив про збільшення своєї частки в PINbank з 1,6% до 5,9478% за підсумками операції 23 травня, тоді як у «Укрправа» вона скоротилася до 5,0929%.

PINbank засновано 1997 року. На кінець вересня 2023 року PINbank посідав 57 місце серед 63 українських банків за розміром загальних активів (482 млн грн). Його чистий збиток за 9 місяців минулого року становив 30 млн грн, однак, за інформацією агентства, завдяки наявній у банку ліквідності питання його передання ФГВФО наразі не стоїть.