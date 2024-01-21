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21 січня 2024, 10:20

Фонд держмайна став власником PINbank від імені держави замість росіянина Гінера

Пакет акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) у розмірі 88,890583%, що належав російському бізнесменові Євгену Гінеру, який потрапив під санкційні апеляції, 17 січня цього року було перереєстровано на державу Україна в особі Фонду державного майна. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Пакет акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) у розмірі 88,890583%, що належав російському бізнесменові Євгену Гінеру, який потрапив під санкційні апеляції, 17 січня цього року було перереєстровано на державу Україна в особі Фонду державного майна.
Фото: polomap.com

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Як йдеться в повідомленні банку в системі розкриття НКЦПФР із посиланням на Національний депозитарій України, підставою стало рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 27 лютого 2023 року за позовом Мін'юсту щодо стягнення цих акцій у дохід держави в межах санкцій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 27 лютого 2023 року ВАКС стягнув на користь держави 88,89% акцій PINbank, власником якого був російський підприємець Євген Гінер. Про конфіскацію активу просило Міністерство юстиції, оскільки проти росіянина запроваджено санкції.

13 березня апеляційна палата ВАКС відхилила апеляцію Гінера.

«Рішення набуло законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає», — зазначили у ВАКС.

Згідно з інформацією на сайті PINbank, на 9 лютого 2023 року другим після Гінера акціонером було ТОВ «Юридична фірма «Укрправо» Олександра Шадрука з часткою 9,509417%, решта акціонерів мали 1,6%. Однак пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестфонд «Реноме» під управлінням ТОВ «Компанія з управління активами (КУА) «Реноме-2008» повідомив про збільшення своєї частки в PINbank з 1,6% до 5,9478% за підсумками операції 23 травня, тоді як у «Укрправа» вона скоротилася до 5,0929%.

PINbank засновано 1997 року. На кінець вересня 2023 року PINbank посідав 57 місце серед 63 українських банків за розміром загальних активів (482 млн грн). Його чистий збиток за 9 місяців минулого року становив 30 млн грн, однак, за інформацією агентства, завдяки наявній у банку ліквідності питання його передання ФГВФО наразі не стоїть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
21 січня 2024, 11:51
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«17 січня цього року було перереєстровано на державу Україна в особі Фонду державного майна.»

Тільки й того, що забули сповістити про це Нацбанк, як регулятора банківського ринку.
Є надія, що за пару місяців до НБУ дійде інформація про зміни істотної участі у правах
на акції PIN-банку…
Чекаю на продаж PIN-банку державній Укрпошті, якщо НБУ не заборонить…
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