14 українців відкрили більше 4 тисяч компаній за останні чотири роки — Опендатабот

Понад 4 тисячі компаній заснували 14 українців за останні чотири роки за даними Єдиного державного реєстру (ЄДР). На кожного з цих серійних підприємців припадає понад 100 компаній. Про це йдеться в даних Опендатабот.

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Новий бізнес

Рекордсмен посеред серійних підприємців України відкриває 3−4 нових компанії на день у 2024 році. А найбільшим масовим засновником компаній є ТОВ «ТАЙКУН АП» — 532 компанії.

4003 компанії були створені 14 масовими засновниками в Україні за останні чотири роки. Масовими засновниками Опендатабот вважає фізичних та юридичних осіб, на яких відкрито 100+ компаній. Варто зазначити, що на одну компанію може припадати більше одного масового засновника, а з часом компанії можуть змінювати засновників.

Рекордну кількість компаній створив Ільницький Віталій Павлович — 1399 бізнесів від початку 2020 року. Варто зазначити, що цей бізнесмен впевнено підтримує своє лідерство й цьогоріч. Від початку року він відкриває приблизно 3−4 компанії на день: 507 компаній за пʼять місяців.

На другому місці Секо Сергій Олександрович — за даними ЄДР, він є засновником 810 компаній. Замикає трійку серійних підприємців Третяк Віталій Валентинович: 436 компаній за останні 4 роки.

Де найчастіше відкривають

Майже половина масових засновників реєструють компанії у Києві — 1766 бізнесів або 44,1% від загальної кількості. Запитаними серед серійних підприємців також є Львівщина (8,4%), Київщина (7,6%), Одещина (5.8%) та Дніпропетровщина (4,3%).

Сфери компаній

30,7% компаній, створеними масовими засновниками, відкриваються у сфері оптової торгівлі. Ще 6% — у сфері наземного та трубопровідного транспорту і 5,5% у сфері охоронної служби.

Серійними підприємцями бувають не лише люди, але й інші компанії. Так, наприклад, 7 компаній створили ще 2019 бізнесів за той самий період. Лідером серед юридичних масових засновників є ТОВ «ТАЙКУН АП» — 532 компанії.

ТОВ «АЛЬТОН ОБДЖЕКТ» стало ще одним масовим засновником серед юридичних осіб — 332 компанії. На третій сходинці — ТОВ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЯ»: 305 компаній.