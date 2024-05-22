Кабінет міністрів виділив із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 млн грн на продовження реалізації програми «єВідновлення». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Уряд виділив 428 млн грн на продовження програми «єВідновлення»
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Деталі
За словами Шмигаля, це кошти для компенсацій громадянам вартості зроблених ремонтів у будинках, які постраждали від війни.
«єВідновлення» працює вже рік. За цей час програмою скористалося понад 57 000 українців, чиє житло було повністю або частково зруйноване під час бойових дій.
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Як зазначив голова Уряду, сума виплачених компенсацій від держави — понад 11 млрд грн.
З них 5,8 млрд грн — це кошти на ремонти, ще 5,6 млрд грн — на купівлю нерухомості через житловий сертифікат.
Вже 2800 сімей через сертифікати придбали житло.
Нагадаємо
Як писав раніше «Мінфін», у Верховній Раді розглядають можливість розширити можливості програми компенсацій «єВідновлення» і для українського бізнесу. До фінансування планують залучили міжнародних партнерів.
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