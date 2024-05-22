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22 травня 2024, 11:06

Уряд виділив 428 млн грн на продовження програми «єВідновлення»

Кабінет міністрів виділив із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 млн грн на продовження реалізації програми «єВідновлення». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Кабінет міністрів виділив із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії понад 428 млн грн на продовження реалізації програми «єВідновлення».

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Деталі

За словами Шмигаля, це кошти для компенсацій громадянам вартості зроблених ремонтів у будинках, які постраждали від війни.

«єВідновлення» працює вже рік. За цей час програмою скористалося понад 57 000 українців, чиє житло було повністю або частково зруйноване під час бойових дій.

Читайте: Українці вже використали половину коштів, які отримали за програмою «єВідновлення»

Як зазначив голова Уряду, сума виплачених компенсацій від держави — понад 11 млрд грн.

З них 5,8 млрд грн — це кошти на ремонти, ще 5,6 млрд грн — на купівлю нерухомості через житловий сертифікат.

Вже 2800 сімей через сертифікати придбали житло.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у Верховній Раді розглядають можливість розширити можливості програми компенсацій «єВідновлення» і для українського бізнесу. До фінансування планують залучили міжнародних партнерів.

Джерело: Мінфін
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