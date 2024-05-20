В Україні планують розширити програму «єВідновлення» на постраждалий бізнес

У Верховній Раді розглядають можливість розширити можливості програми компенсацій «єВідновлення» і для українського бізнесу. До фінансування планують залучили міжнародних партнерів. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, пише РБК-Україна.

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Що відомо

Вона зауважила, що за перший рік роботи програми на компенсації подали заяви 103059 українських родин і протягом цього період темпи подачі заяв не знижуються. Так, з 10 травня 2022 до початку жовтня 2023 року через «Дію» було отримано 49 тис. заяв, а за наступне півріччя — 53 тис.

«Показово за цей період зросли і обсяги погоджених компенсації. Одних лише коштів на ремонт пошкодженого житла за друге півріччя було сплачено у 4,5 разів більше ніж за перше — 5,9 млрд гривень проти 1,3 млрд гривень. Загалом, за всіма етапами програми погоджено за період дії „єВідновлення“ вже майже 18 млрд гривень», — зазначила Шуляк.

Вона нагадала, що кошти, отримані за програмою — цільові, віртуальні. Тобто вони надаються напряму не отримувачу, якому погодили компенсацію, а продавцю або нерухомості, або будівельних матеріалів і послуг, необхідних для ремонту пошкодженого і купівлі нового замість знищеного житла.

Втім, наголосила Шуляк, деякі бізнеси намагаються шахраювати — реєструватися у програмі під виглядом компаній, які продають будівельну продукцію або послуги, а насправді продають взагалі інші товари.

«Нещодавно ми спілкувалися з спеціалістами сервісу „Дія“, який є основним оператором послуги „єВідновлення“, і вони підтвердили, що такі спроби бувають, але у 100% випадків вони марні. „Дія“ одразу блокує рітейл, який акредитувався під виглядом продавця будівельних послуг, тобто вся ця історія для таких підприємців дуже швидко закінчуються», — підкреслила Шуляк.

Вона також розповіла, що у Верховній Раді зараз активно обговорюють можливість розповсюдження програми компенсацій «єВідновлення» на бізнес і особисто вона є прихильником такого варіанту. Але внутрішніх коштів для цього недостатньо, тому зараз ведуться перемовини з міжнародними партнерами, які позитивно оцінюють можливість такого фінансування. Для них основною умовою для його надання є максимальна мінімізація корупційних ризиків.

«Коли ми створювали програму, для нас було головним, щоб на всіх етапах її реалізації можливість корупційних проявів була нульовою. І ми цього досягли — завдяки цифровізації процесу, втручань чиновників у процеси прийняття рішень майже немає. Ми прекрасно розуміли, що задля міжнародного фінансування „єВідновлення“ нам потрібно відпрацювати такий механізм, який можна показати партнерам, які допомагатимуть тільки за умови, що корупції не буде», — зазначила Шуляк.

За її словами, для подальшої реалізації програми вже у цьому році 200 млн доларів надав Світовий Банк. Позитивно оцінив механізми «єВідновлення» і Банк Ради Європи, який вже надав для фінансування програми перший транш у розмірі 100 млн євро. Тобто загалом, підкреслила парламентарка, йдеться про суму, еквівалентну 12 млрд гривень. Щобільше, до кінця поточного року, планується підписати угоду на розширення фінансування, зазначила вона.

«Мені б дуже хотілося, щоб були міжнародні партнери, які захочуть через цю програму підтримати український бізнес. Технічно це вже просто зробити, оскільки ми вже пройшли всі етапи апробації. Тому я впевнена, що міжнародні партнери зможуть це профінансувати хоча б для якоїсь кількості бізнесу», — резюмувала Шуляк.