Deutsche Bank, Unicredit та інші: чому західні банки застрягли в рф

За повідомленням російських медіа, «Русхімальянс» — донька «Газпрому» — домоглася арешту росактивів трьох європейських банків на 794 млн євро: Unicredit Bank (462 млн євро), Deutsche Bank (238 млн євро) та Commerzbank (94 млн євро). Серед заарештованих активів — нерухомість та акції російських банківських та лізингових дочірніх компаній. Чому банки застрягли в рф і чи зможуть вийти звідти, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує основні тези.

Через два роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну великі європейські кредитори продовжують керувати чималими, дедалі прибутковішими підрозділами в країні, попри публічні обіцянки згорнути їх.

Сукупна кількість співробітників п'яти банків Європейського Союзу з найбільшими операціями в росії впала всього на 3% після вторгнення, а доходи зросли приблизно втричі завдяки високим відсотковим ставкам у рф.

Повільні темпи спроб виходу змусили пожвавитися ЄЦБ. Оскільки подальша присутність у росії може загрожувати банкам санкціями США та великими штрафами, регулятор попросив усі банки з великим бізнесом у росії «прискорити зусилля щодо зниження ризиків, розробивши чітку дорожню мапу для скорочення та виходу з бізнесу», — повідомила у травні міністрам фінансів єврозони Клаудія Бух, головний наглядовець ЄЦБ.

Західні санкції, які різко обмежують сферу діяльності компаній у росії, у поєднанні з місцевими правилами та каральними податками з продажу, ускладнюють виведення банківських грошей з країни.

Дочірні компанії іноземних банків у росії, звісно, повинні дотримуватись місцевих правил, що може суперечити тиску ЄЦБ на материнську компанію. І вони стикаються з ризиком відплати: кремль іноді конфіскує активи компаній чи приватних осіб із країн, які він вважає недружніми.

Як «йдуть» з рф європейські банки

Італійська компанія Intesa Sanpaolo SpA у вересні отримала дозвіл від путіна продати свій російський підрозділ групі, яку очолюють місцеві менеджери підрозділу, але, за словами головного виконавчого директора банку Карло Мессіни, угода загальмувалася через бюрократичні тяганини.

Єдиним великим банком Європейського Союзу, якому вдалося досягти повного розриву, є Société Générale SA, який продав свою найбільшу російську дочірню компанію Росбанк лише за декілька тижнів після вторгнення, хоча угода спонукала банк списати вартість бізнесу на понад $3,2 млрд. Після продажу двох найменших підрозділів Société Générale зіткнулася зі скороченням штату співробітників у росії на понад 99%.

«Голландський банк ING Groep NV, який працює у росії з 1993 року, заявляє, що з початку 2022 року скоротив свій бізнес, пов'язаний з росією, на три чверті, приблизно до 1,3 мільярда євро», — каже Нікола де Каро, аналітик Morningstar DBRS у Франкфурті.

Deutsche Bank AG різко скоротив своїх співробітників у росії, здебільшого через закриття ІТ-центру, проте минулого року він також отримав там вищі доходи, ніж до вторгнення.

Це досить типово для банків, які все ще мають гроші в росії, з огляду на труднощі, з якими європейці стикаються при поверненні капіталів до своєї країни, а також двозначні відсоткові ставки, які російський центральний банк сплачує за депозитами кредиторів.

Прибуток дочірньої компанії австрійського Raiffeisen Bank International за цей період зріс у понад утричі, а Intesa — приблизно в двадцять разів. Для деяких банків «вклад у прибуток вищий, ніж до війни, що має стати тривожним сигналом для влади. Існує високий ризик ненавмисного порушення санкцій», — каже Томаш Ньотцель, аналітик Bloomberg Intelligence.

Жоден кредитор не ілюструє дилему європейців краще, ніж Raiffeisen, котрий протягом двох років намагається скоротити витрати або вийти з грошима на руках. Складна угода щодо репатріації капіталу провалилася 8 травня, коли банк заявив, що йому не вдалося переконати західних регуляторів підтримати цей план, що поставило його під загрозу порушення санкцій.

Райффайзен заявляє, що він працює над забезпеченням дотримання санкцій і що з 2022 року він «значно скоротив свою діяльність у росії», скоротивши свій кредитний портфель майже на 60% — приблизно до 5,8 млрд євро, хоча чисельність його персоналу фактично зросла на 7 % — майже до 10 000. Банк віддав би перевагу продажу, але знайти покупця складно, і будь-яка угода вимагатиме схвалення росії.

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Угорський OTP Bank є одним із небагатьох кредиторів ЄС, які виводять гроші з країни. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є найближчим союзником кремля в ЄС, і він на декілька місяців призупинив надання допомоги від блоку для захисту України перед тим, як піти на поступки. Проте OTP наполягає, що не отримав вигоди від приємних відносин Орбана з путіним. Компанія заявляє, що повністю дотримується санкцій і хоче піти з ринку, але російські регулятори ускладнюють продаж підрозділу за справедливою ціною.

Італійська UniCredit SpA працює в росії через дочірню компанію зі штатом близько 3 100 співробітників та понад 50 філіями. Міланський банк заявляє, що з 2022 року він зарезервував понад 800 мільйонів євро на випадок дефолтів у росії та скоротив свій кредитний портфель на дві третини.

Генеральний директор Андреа Орсель заявив на травневій телефонній конференції, що банк продовжить робити все можливе в країні і дотримується санкцій, але остаточний вихід буде важко здійснити. «Очевидно, — сказав він, — якби була можливість ще більше прискорити наше розмежування, ми б це зробили».

Банки США зіткнулися з аналогічними проблемами. Citigroup Inc. припинила майже всі інституційні банківські послуги у росії на початку минулого року, хоча в неї все ще залишаються в рф $ 7 млрд, більша частина яких знаходиться на депозитах в центральному банку та інших агентствах. JPMorgan Chase & Co. повідомляє, що станом на березень вона мала близько $350 млн, що застрягли в росії.