У квітні вкладникам збанкрутілих банків відшкодували 13,5 мільйона грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у квітні 2024 року виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 13,5 млн грн гарантованого відшкодування. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

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Скільки виплатили вкладникам

«Протягом квітня 2024 року Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 13,5 млн грн гарантованого відшкодування. Зокрема, 5,6 млн грн отримали вкладники АТ «Мегабанк», 2,5 млн грн — АТ «Укрбудінвестбанк», 1,7 млн грн — АТ «АКБ «Конкорд», — йдеться в повідомленні.

За січень-квітень цього року сума гарантованих виплат становила 69 млн грн.

В цілому вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», станом на 1 травня 2024 року Фонд виплатив гарантоване відшкодування на загальну суму 99 960,7 млн грн.