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19 травня 2024, 11:52

США будуть переконувати країни G7 передати Україні прибутки від активів рф

Міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі голів мінфінів та очільників центробанків країн «Великої сімки» наступного тижня переконуватиме партнерів підтримати американський план з передачі прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в Мінфіні США, передає Укрінформ.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі голів мінфінів та очільників центробанків країн «Великої сімки» наступного тижня переконуватиме партнерів підтримати американський план з передачі прибутків від заморожених активів РФ для допомоги Україні.

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Зокрема, йдеться про відсотки, нараховані на $300 млрд російських активів, заморожених країнами Заходу після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Міністри фінансів G7 мають підготувати рекомендації до плану передачі прибутків від заморожених росактивів, який мають затвердити лідери країн «Великої сімки» на саміті у червні на півдні Італії.

Раніше Єллен наполягала на повній конфіскації активів рф, здебільшого деномінованих у євро, утім цю пропозиції у Європі не підтримали. Там затвердили консервативніший план передачі у фонд для України прибутків від заморожених активів росії у розмірі близько $3,5 млрд на рік.

Тоді США запропонували план надання Україні $50 мільярдів допомоги за умови, що більшість витрат будуть погашені за рахунок надприбутків від заморожених суверенних активів рф, а також нарахованих на них відсотків.

Реакція міністерств фінансів країн G7 на цей план наразі обережна. Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі сказав, що будь-які пропозиції з використання заморожених російських активів повинні відповідати міжнародному праву.

У Мінекономіки та фінансів Франції зазначили, що підтримують і поділяють той факт, що Україні потрібні додаткові ресурси, та взяли до відома пропозицію США і готові працювати разом на рівні G7 та на європейському рівні, щоб визначити найкращий варіант.

У Мінфіні США сказали, що країни G7 мають спільну мету надати Україні більше грошей та продемонструвати путіну, що він не зможе просто «перечекати нашу коаліцію».

Джерело: Мінфін
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