Microsoft відключає російські компанії від хмарних сервісів

Корпорація Microsoft почала відключати російські компанії від своїх хмарних сервісів: це торкнулося підписок на Power BI, Visio, Project. Про це пише Forbes Russia із посиланням на групу компаній Softline.

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Microsoft попередила російські фірми про майбутнє відключення від деяких типів корпоративного софту в середині березня, у компанії це пояснили санкціями Євросоюзу.

«З 16 травня Microsoft дійсно почала віялові зупинки підписок у CSP, ми фіксуємо відключення по 5−10 нашим клієнтам», — розповіли в Softline, компанії втратили підписки на Power BI, Visio, Project.