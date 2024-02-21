Danone планує продати російські активи бізнесмену, пов'язаному з Кадировим — Financial Times

Danone планує продати свій російський бізнес члену встановленого Кремлем керівництва, пов’язаного з племінником лідера Чечні Рамзана Кадирова, через сім місяців після того, як Путін наказав конфіскувати локальні підприємства французької компанії. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на документи та обізнані джерела.

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Зазначається, що Danone хоче продати російські активи молочній компанії «Вамін Татарстан», яка належить 29-річному Мінтімеру Мінгазову.

Мінгазов був призначений до правління Life & Nutrition (перейменована «дочка» Danone у росії) цього літа після того, як Кремль передав контроль над компанією Якубу Закрієву, 33-річному племіннику Кадирова. Таким чином Москва помстилася за санкції Заходу, запроваджені у відповідь на її напад на Україну.

У листі, надісланому російському міністру сільського господарства Дмитру Патрушеву, з яким ознайомилася редакція FT, Айрат Мухамадєєв, директор новоствореної компанії, що належить «Вамін Татарстан», заявив, що компанія погодилася заплатити 17,7 млрд рублів ($191,5 млн) за контроль над російським бізнесом Danone — 7,7 млрд рублів підуть на обслуговування боргу Danone, а решта — на оплату капіталу Danone у компанії.

Угода має бути схвалена Міністерством сільського господарства росії, а потім відбудеться голосування в спеціальному урядовому підкомітеті, відповідальному за схвалення виходу західних компаній з країни.

За словами людей, які знають процес, продаж Danone залишається невизначеним — заявки багатьох західних компаній були відхилені або їхні угоди розпалися через розбіжності в російському уряді.

Компанія Danone від будь-яких коментарів у відповідь на запит FT відмовилася.