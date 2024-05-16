За яким принципом уряд обирає компанії для бронювання працівників

Народний депутат Олександр Федієнко оприлюднив наказ Мінекономіки про бронювання працівників низки компаній: серед них Glovo, рекламна агенція та навіть букмекерська контора. Перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що скасувала це рішення та розповіла , як відбувається процес бронювання в компаніях.

З огляду на суспільний резонанс, я скасовую наказ про бронювання, й розбиратимемося у ситуації й аналізуватимемо рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням Постанови Кабміну № 76, аби вона відповідала вимогам часу і потребам бізнесу.

Як виглядає процес бронювання, поясню на прикладі цієї ситуації: зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації.

Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливими на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості за ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.

Після цього Мінцифри надіслало списки військовозобов'язаних до Генштабу для перевірки.

На основі рішення Генштабу списки опрацьовуються Міністерством економіки. У разі відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.

Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час.

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Проведемо оновлення Постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.