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14 травня 2024, 13:01

В Україні зростає попит на нові легкові авто. Найпопулярніші моделі

У квітні 2024 року український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто. Із них 69% легковиків придбали приватні клієнти, а 31% - юрособи. Про це повідомляє Укравтопром.

У квітні 2024 року український автопарк поповнили понад 5,7 тис.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному — на 12%.

Минулого місяця приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  • Toyota RAV-4 — 325 одиниць;
  • Mazda CX5 — 210;
  • KIA Sportage — 176;
  • Renault Duster — 143;
  • Volkswagen ID.4 — 129.

Читайте також: У квітні українці купили понад 4,2 тисячі електрокарів. Топ-5 авто

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  • Renault Duster — 341 авто;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 79;
  • Skoda Octavia — 78;
  • Citroen C-Elysee — 73;
  • Toyota RAV-4 — 68.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
14 травня 2024, 13:12
#
18 мая… Продажи упадут… Все в тцк…
+
0
bonv
bonv
14 травня 2024, 13:21
#
На батьків та дружин/дітей будуть купляти/переписувати. Родичів багато…
+
0
xapyga
xapyga
14 травня 2024, 13:25
#
А если подумать? Зачем покупать, если ездить не сможешь?
Да если и сможешь, первое время перестрахуются
+
0
bonv
bonv
14 травня 2024, 13:35
#
Можливо, я не спорю:) Але ті хто має змогу придбати нове авто вже все порішали. А щоб не забирали друге-третє авто то будуть оформляти/переписувати на родичів. Десь так.
+
+15
vfp
vfp
14 травня 2024, 14:55
#
На цьому сайті майже кожного дня новини про зростання продажів авто на цьому сайті))
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