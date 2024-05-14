У квітні 2024 року український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто. Із них 69% легковиків придбали приватні клієнти, а 31% - юрособи. Про це повідомляє Укравтопром.
14 травня 2024, 13:01
В Україні зростає попит на нові легкові авто. Найпопулярніші моделі
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Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному — на 12%.
Минулого місяця приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- Toyota RAV-4 — 325 одиниць;
- Mazda CX5 — 210;
- KIA Sportage — 176;
- Renault Duster — 143;
- Volkswagen ID.4 — 129.
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Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster — 341 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 79;
- Skoda Octavia — 78;
- Citroen C-Elysee — 73;
- Toyota RAV-4 — 68.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Да если и сможешь, первое время перестрахуются