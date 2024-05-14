В Україні зростає попит на нові легкові авто. Найпопулярніші моделі

У квітні 2024 року український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто. Із них 69% легковиків придбали приватні клієнти, а 31% - юрособи. Про це повідомляє Укравтопром.

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Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному — на 12%.

Минулого місяця приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Toyota RAV-4 — 325 одиниць;

Mazda CX5 — 210;

KIA Sportage — 176;

Renault Duster — 143;

Volkswagen ID.4 — 129.

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Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались: