За минулий місяць автопарк України поповнили понад 4,2 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
8 травня 2024, 11:02
У квітні українці купили понад 4,2 тисячі електрокарів. Топ-5 авто
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Як змінився ринок електрокарів
Відносно торішнього квітня попит на електромобілі зріс удвічі.
Однак, частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні 2023 р.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4141 шт. (нових — 707 шт., уживаних — 3434 шт.). Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто.
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Також було зареєстровано один новий електробус.
Топ-5 нових електромобілів місяця:
- VW iD.4 — 141 од.;
- Honda M-NV — 72 од.;
- Nissan Ariya — 68 од.;
- BYD Song Plus — 49 од.;
- MG 4 — 39 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf — 497 од.;
- Tesla Model 3 — 414 од.;
- Tesla Model Y — 343 од.;
- VW е-Golf — 253 од.;
- Hyundai Kona — 205 од.
Джерело: Мінфін
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