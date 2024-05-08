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8 травня 2024, 11:02

У квітні українці купили понад 4,2 тисячі електрокарів. Топ-5 авто

За минулий місяць автопарк України поповнили понад 4,2 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

За минулий місяць автопарк України поповнили понад 4,2 тис.
Фото:depositphotos

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Як змінився ринок електрокарів

Відносно торішнього квітня попит на електромобілі зріс удвічі.

Однак, частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні 2023 р.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4141 шт. (нових — 707 шт., уживаних — 3434 шт.). Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто.

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Також було зареєстровано один новий електробус.

Топ-5 нових електромобілів місяця:

  • VW iD.4 — 141 од.;
  • Honda M-NV — 72 од.;
  • Nissan Ariya — 68 од.;
  • BYD Song Plus — 49 од.;
  • MG 4 — 39 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • Nissan Leaf — 497 од.;
  • Tesla Model 3 — 414 од.;
  • Tesla Model Y — 343 од.;
  • VW е-Golf — 253 од.;
  • Hyundai Kona — 205 од.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Ranet
Ranet
8 травня 2024, 12:01
#
Чем они их планируют заправлять?
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