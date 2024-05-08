У квітні українці купили понад 4,2 тисячі електрокарів. Топ-5 авто

За минулий місяць автопарк України поповнили понад 4,2 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Як змінився ринок електрокарів

Відносно торішнього квітня попит на електромобілі зріс удвічі.

Однак, частка нових машин в реєстраціях BEV склала 17%, проти 21% у квітні 2023 р.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4141 шт. (нових — 707 шт., уживаних — 3434 шт.). Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише 4 авто.

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Також було зареєстровано один новий електробус.

Топ-5 нових електромобілів місяця:

VW iD.4 — 141 од.;

Honda M-NV — 72 од.;

Nissan Ariya — 68 од.;

BYD Song Plus — 49 од.;

MG 4 — 39 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів: