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13 травня 2024, 16:24

Коливання гривні на міжбанку пов’язане з великими бюджетними вливаннями — експерт

Велика волатильність на міжбанку пов’язана зі значним надходженням бюджетних коштів, які, своєю чергою, впливають на об'єм купівлі валюти. Про це розповів начальник відділу валютно-фінансових операцій та операцій на грошовому ринку Sense Bank Дмитро Очеретяний.

Велика волатильність на міжбанку пов’язана зі значним надходженням бюджетних коштів, які, своєю чергою, впливають на об'єм купівлі валюти.

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Тиждень, що минув видався дуже волатильним для гривні. Так, на початку минулого тижня можна було спостерігати укріплення національної валюти на міжбанківському валютному ринку до 39,20. Такого показника, до речі, гривня не бачила з початку квітня 2024 року. Та після зміцнення гривні долар суттєво подорожчав до показника 39,80 — 39,85.

«Значна волатильність на міжбанку пов’язана зі значним надходженням бюджетних коштів, які, своєю чергою, впливають на об'єм купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку України», — зазначив Очеретяний.

Це відбулось на тлі традиційної присутності на міжбанку НБУ, який протягом четвертого тижня поспіль продав понад $533 мільйони.

«Загалом — волатильність у межах 1% на міжбанку — це явище звичне та буде присутнє на ринку постійно. Головним ризиком для національної валюти натомість і надалі будуть великі бюджетні надходження в банківську ліквідність», — підкреслив експерт.

Попри все це Очеретяний прогнозує зміцнення гривні протягом наступного тижня.

«Ключові передумови для зміцнення національної валюти такі ж, як і минулого тижня, а саме: відчутна потреба в акумулюванні гривні для сплати квартальних податків та збільшення продажу експортерами валюти задля цього. У цьому світлі перспектива побачити гривню у діапазоні 39,00 — 39,20 виглядає реальною», — прогнозує він.

Що ж до готівкового курсу — то він не реагував на зміни минулого тижня і залишався на рівні 39,85 — 39,95, подібну тенденцію очікують і на цьому тижні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+41
Kankakee
Kankakee
13 травня 2024, 16:29
#
Гривня ослабляється вже навіть від вливань 🙀… що він нєсьот? 🤦‍♂️
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
13 травня 2024, 17:36
#
Пі**інг збільщився коливання почалися. У нас так зажди.
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