НБУ змінив умови продажу монет через інтернет-магазин

Відтепер через інтернет-магазин Національного банку реалізовуватиметься 60% від загального обсягу нумізматичної продукції (до цього — 50%). Частка реалізації нумізматичної продукції через офіційні банки-дистриб'ютори зменшується до 30% (було — 40%).Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Оновлення переліку банків-дистриб'юторів

Розширено перелік банків-дистриб'юторів, що здійснюватимуть реалізацію пам’ятних монет України та сувенірної продукції Національного банку.

Він доповнився двома системно важливими банками, що мають розгалужену мережу відділень та широку клієнтську базу, а також досвід роботи з інвестиційними монетами України та нумізматичною продукцією: АТ «Ощадбанк» та АТ «ПУМБ» (вони розпочнуть роботу з моменту підписання договорів з Національним банком).

Водночас А Т «АБ «Радабанк» після підписання відповідного договору про розірвання здійснюватиме реалізацію нумізматичної продукції Національного банку на загальних умовах.

Відповідно тепер до переліку банків-дистриб'юторів з продажу нумізматичної продукції входитимуть п’ять банківських установ: