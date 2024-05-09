Відтепер через інтернет-магазин Національного банку реалізовуватиметься 60% від загального обсягу нумізматичної продукції (до цього — 50%). Частка реалізації нумізматичної продукції через офіційні банки-дистриб'ютори зменшується до 30% (було — 40%).Про це йдеться у повідомленні регулятора.
НБУ змінив умови продажу монет через інтернет-магазин
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Оновлення переліку банків-дистриб'юторів
Розширено перелік банків-дистриб'юторів, що здійснюватимуть реалізацію пам’ятних монет України та сувенірної продукції Національного банку.
Він доповнився двома системно важливими банками, що мають розгалужену мережу відділень та широку клієнтську базу, а також досвід роботи з інвестиційними монетами України та нумізматичною продукцією: АТ «Ощадбанк» та АТ «ПУМБ» (вони розпочнуть роботу з моменту підписання договорів з Національним банком).
Відповідно тепер до переліку банків-дистриб'юторів з продажу нумізматичної продукції входитимуть п’ять банківських установ:
- АТ КБ «Приватбанк»;
Водночас запроваджується рівномірний розподіл тиражів — кожен з банків-дистриб'юторів отримуватиме для реалізації 6% від загального тиражу нумізматичної продукції.
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Перегляд договорів з банками-дистриб'юторами
Національний банк переглянув договори з банками-дистриб'юторами та надав їм серед усього право самостійно встановлювати надбавку до роздрібної ціни НБУ на нумізматичну продукцію — на рівні не вище 150%. Це сприятиме:
- наближенню діяльності Національного банку в напрямі реалізації нумізматичної продукції до міжнародної практики роботи центральних банків з дистриб’юторами;
Раніше продукція з недорогоцінних металів реалізовувалася банками-дистриб'юторами за цінами, не вищими, ніж роздрібні ціни НБУ, а продукція з дорогоцінних металів — за цінами, не вищими ніж 10% від оптових цін Національного банку.
Що дають уведені новації:
- створять підґрунтя для подальшого підвищення прозорості реалізації нумізматичної продукції Національного банку;
Водночас Національний банк проводитиме регулярний моніторинг залишків нереалізованої продукції та рівня цін її продажу в банках-дистриб'юторах.
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