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9 травня 2024, 17:00

НБУ змінив умови продажу монет через інтернет-магазин

Відтепер через інтернет-магазин Національного банку реалізовуватиметься 60% від загального обсягу нумізматичної продукції (до цього — 50%). Частка реалізації нумізматичної продукції через офіційні банки-дистриб'ютори зменшується до 30% (було — 40%).Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Відтепер через інтернет-магазин Національного банку реалізовуватиметься 60% від загального обсягу нумізматичної продукції (до цього — 50%).

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Оновлення переліку банків-дистриб'юторів

Розширено перелік банків-дистриб'юторів, що здійснюватимуть реалізацію пам’ятних монет України та сувенірної продукції Національного банку.

Він доповнився двома системно важливими банками, що мають розгалужену мережу відділень та широку клієнтську базу, а також досвід роботи з інвестиційними монетами України та нумізматичною продукцією: АТ «Ощадбанк» та АТ «ПУМБ» (вони розпочнуть роботу з моменту підписання договорів з Національним банком).

Водночас А Т «АБ «Радабанк» після підписання відповідного договору про розірвання здійснюватиме реалізацію нумізматичної продукції Національного банку на загальних умовах.

Відповідно тепер до переліку банків-дистриб'юторів з продажу нумізматичної продукції входитимуть п’ять банківських установ:

АБ «Укргазбанк»; АТ «Таскомбанк»; АТ «Ощадбанк»; АТ «ПУМБ».

Водночас запроваджується рівномірний розподіл тиражів — кожен з банків-дистриб'юторів отримуватиме для реалізації 6% від загального тиражу нумізматичної продукції.

Читайте: Монети, злитки та «паперове» золото: три варіанти вкласти кошти в благородний метал в Україні

Перегляд договорів з банками-дистриб'юторами

Національний банк переглянув договори з банками-дистриб'юторами та надав їм серед усього право самостійно встановлювати надбавку до роздрібної ціни НБУ на нумізматичну продукцію — на рівні не вище 150%. Це сприятиме:

  • наближенню діяльності Національного банку в напрямі реалізації нумізматичної продукції до міжнародної практики роботи центральних банків з дистриб’юторами;
розвитку конкурентних умов реалізації нумізматичної продукції банками-дистриб'юторами; підвищенню рівня клієнтського сервісу за цими операціями; можливості покриття банками-дистриб'юторами своїх операційних та логістичних витрат на реалізацію нумізматичної продукції Національного банку.

Раніше продукція з недорогоцінних металів реалізовувалася банками-дистриб'юторами за цінами, не вищими, ніж роздрібні ціни НБУ, а продукція з дорогоцінних металів — за цінами, не вищими ніж 10% від оптових цін Національного банку.

Що дають уведені новації:

  • створять підґрунтя для подальшого підвищення прозорості реалізації нумізматичної продукції Національного банку;
стимулюватимуть розвиток каналів реалізації, зокрема електронних, та виробництва Національним банком нумізматичної продукції з урахуванням обсягів замовлень банків-дистриб'юторів; сприятимуть збільшенню надходжень до Державного бюджету України; поліпшать якість сервісу клієнтського обслуговування; сприятимуть втіленню банками нових маркетингових стратегій для розвитку нумізматичного ринку.

Водночас Національний банк проводитиме регулярний моніторинг залишків нереалізованої продукції та рівня цін її продажу в банках-дистриб'юторах.
Джерело: Мінфін
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