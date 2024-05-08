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8 травня 2024, 13:41

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — до 11 серпня 2024 року. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — до 11 серпня 2024 року.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Парламентарі прийняли законопроєкт № 11234 про продовження воєнного стану, а також № 11235 про продовження строку загальної мобілізації. Їх напередодні вніс до Ради президент Володимир Зеленський.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже одинадцяте продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Далі законопроєкти має підписати президент Володимир Зеленський.

Воєнний стан та мобілізація

Воєнний стан в Україні введено з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією рф.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Нагадаємо

16 квітня Зеленський підписав законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Закон набуде чинності через місяць після підписання президентом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
eurousa
eurousa
8 травня 2024, 14:24
#
Добре що не порошенко. Чотири ноги — добре, а дві ноги — погано.
+
+30
zevs1
zevs1
8 травня 2024, 15:16
#
Матрос Железняк залазя на амбразуру сообщил важную новость, о которой все знали заранее.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
8 травня 2024, 15:56
#
Наплював на закон пху і на народ… Оце після війни на Зеленського посиплятся справи як на коломойського. Не встигне від одної відмазатися іншу приліплять.
+
0
RobinG
RobinG
8 травня 2024, 16:15
#
А який сенс від продовження воєнного стану для громадян?
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