В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — до 11 серпня 2024 року. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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Парламентарі прийняли законопроєкт № 11234 про продовження воєнного стану, а також № 11235 про продовження строку загальної мобілізації. Їх напередодні вніс до Ради президент Володимир Зеленський.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже одинадцяте продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Далі законопроєкти має підписати президент Володимир Зеленський.

Воєнний стан та мобілізація

Воєнний стан в Україні введено з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією рф.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Нагадаємо

16 квітня Зеленський підписав законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Закон набуде чинності через місяць після підписання президентом.