Зеленський підписав закон про мобілізацію

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 квітня 2024, 16:30

Зеленський підписав закон про мобілізацію

У вівторок, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

У вівторок, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10449 про мобілізацію.
Фото: president.gov.ua

Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Коли закон набуде чинності

Відповідно до правил, закон набуде чинності через місяць після підписання президентом.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про демобілізацію.

Що передбачає закон

Основні положення з законопроєкта про мобілізацію:

  • Замість строкової служби вводиться базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.
  • Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.
  • Не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть в добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста.
  • Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).
  • Визнані обмежено придатними мають повторно прийти ВЛК.
  • Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.
  • Ті, хто отримав II — III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.
  • Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.
  • Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби. Однак є вийнятки.
  • Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.
  • Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ потрібно на період мобілізації усім громадянам віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього).

Норма про демобілізацію

З законопроєкту виключили норму про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Це було зроблено на прохання глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Очікується, що тепер уряду доручать розробити окремий законопроєкт, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану. На його розробку заклали термін у 8 місяців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+29
bonv
bonv
16 квітня 2024, 16:35
#
Зеленський заявив, що росіянам вдалося знищити Трипільську ТЕС, бо Україні не вистачило ракет для захисту.
«Я вам наведу один приклад дуже простий — на Трипільській станції, а від неї залежить світло у київському регіоні. Летіли 11 ракет. Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля», — наголосив президент.
Зате дороги є! Велике крадівництво!!! Забрані в армії гроші — побудувані на них дороги від кацапських рубежів до Києва. Провалене два роки поспіль державне військове замовлення, переведені військові заводи на одно- дводенний робочий тиждень. Закриті ракетні програми, вилучені та зачинені на складах «Стугни», «Джавеліни» та NLAWи, зачинені в тюрмах толкові генерали за надуманими звинуваченнями. Ігнорування розвідданих західних партнерів про вторгнення, обман населення, що призвело до жахливих трагічних наслідків…
Про вторгнення вже всі знають похвилинно, немає потреби викладати…
А шашлики, а просто перестати стріляти? Просто подивитися путіну в очі? Гірше ж точно не буде (с)
А шо, в зе-методичці нічого не сказано, як Зе ще в 2021-му відмовлявся від закупок пропонованої зброї, і навіть від Stinger-ів та NLAW-ів, які Байден та Джонсон насильно впихнули в Міноборони Резнікову напередодні повномасштабного вторгнення… І як ті ж самі NLAW-и зберігались в неналежних сховищах/умовах, в результаті чого в них за місяць відсиріли акумулятори? Бубочка.
+
+29
bonv
bonv
16 квітня 2024, 16:38
#
Як реготати на концертах Кварталу та голосувати за Зеленського — так 13,5 млн веселих громадян.
А як підтримувати переможну, військову ходу величного лідера Криворіжжя та світу — так нема охочих.
Пам’ятаю як героїчно Зеленський воював в АТО з 2014−2019 роках. Вороги з КВН знали цього Квартального супермена, складали легенди про його героїзм та незламність.
Хтось вже охрестив законом про могилізацію.
+
0
paff
paff
16 квітня 2024, 17:12
#
Откуда у тебя столько времени под каждой новостью срач разводить?
+
0
bonv
bonv
16 квітня 2024, 17:17
#
Боневтік
+
+14
Riojas
Riojas
16 квітня 2024, 16:44
#
Когда снарядов 1 к 10, а самолетов 1 к 30, то шансов победить нет − Зеленский Также Зеленский:
+
+14
Kankakee
Kankakee
16 квітня 2024, 17:16
#
Ну що ж вітаю Зеленський робить те що не вдалося ні Порошенку , ні Януковичу — Янукович хотів всіх замазати в корупційні схеми і мати на всіх компромат таким чином залишитися президентом назавжди 😑, Ну і заборонити Майдан, а учасників душить відповідальністю за протести, Порошенко хотів прийняти військовий стан і виключити можливість виборів — і таким чином залишитися президентом назавжди 😑, ну і душить опонентів відповідальністью по мобілізації 😉 Звідки До речі у Зеленського і з’явилося чотири проігнорованих повістки. Зеленський провів цей закон через верховну раду і тепер отримав власні силові загони — які навіть не підсудні, чи хтось пам’ятає хоч один вирок за порушенням прав людини з боку ТЦК? 🙈 Тепер питання чим це обернеться — чи передасть Зеленський повноваження стефанчуку в травні, чи ЄС готово спонсорувати потенційну «диктатуру», якщо готова то скільки років? Чи буде паралізована економіка такими нововведеннями ? — люди правдами і неправдами почали виїжджати вже якийсь час. Бо тепер за це фактично «бізнес-план» нащо чекати штраф якщо можна за ці гроші попробувати виїхати. Але головне що дуже дуже сумно це те що нас розділяють на тих хто має піти на корупційну смичку («порєшать») з державою або піти у потенційне «рабство» в армію бо про демобілізацію взагалі забули 🤦‍♂️ зарплатню військовослужбовців не підвищували, а доплати будуть тільки при наявності коштів (яка наявність коштів якщо там 500 млрд дефіцит бюджету??)
+
+14
bonv
bonv
16 квітня 2024, 17:19
#
Україна може отримати запрошення до НАТО вже цього року — Зеленський.
Одразу після зарплат вчителям по 4 тис баксів?
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Геннадий -, Bischof, Bookseller, Алексей Альбещенко и 41 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами