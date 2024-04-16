Зеленський підписав закон про мобілізацію

У вівторок, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

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Коли закон набуде чинності

Відповідно до правил, закон набуде чинності через місяць після підписання президентом.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про демобілізацію.

Що передбачає закон

Основні положення з законопроєкта про мобілізацію:

Замість строкової служби вводиться базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців. Українці віком до 24 років зможуть обирати рік та період проходження базової служби.

Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.

Не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або у ЦНАПі. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть в добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста.

Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).

Визнані обмежено придатними мають повторно прийти ВЛК.

Військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.

Ті, хто отримав II — III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.

Щодо консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.

Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби. Однак є вийнятки.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.

Необхідність обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ потрібно на період мобілізації усім громадянам віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього).

Норма про демобілізацію

З законопроєкту виключили норму про демобілізацію військових після 36 місяців безперервної служби. Це було зроблено на прохання глави Міноборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Очікується, що тепер уряду доручать розробити окремий законопроєкт, який буде регламентувати питання звільнення з військової служби під час дії правого режиму воєнного стану. На його розробку заклали термін у 8 місяців.