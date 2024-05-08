Заїхати на СТО: скільки наразі коштує ремонт машини і чому він дорожчає

В Україні, попри війну, зростають продажі уживаних авто, причому їхній вік теж зростає. А це означає, що і попит на автосервіс збільшується, що вже позначається на вартості його послуг. «Мінфін» розбирався, як зараз працюють СТО, і скільки коштує відремонтувати машину.

За даними Інституту досліджень авторинку, у березні цього року українці купили близько 108 тис. уживаних машин, що на 0,8% більше, ніж у попередньому місяці, і на 12% перевищує аналогічні показники минулого року.

Купують здебільшого недорогі авто, середній бюджет — до $10 тис. За такі гроші можна отримати або досить старий, або «проблемний» автомобіль. Тому буквально відразу після оформлення покупки багато водіїв прямують на СТО — «ставити на колеса» машину.

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Майстри, з якими поспілкувався «Мінфін», кажуть, що попит на автосервіс лише зростає, на багатьох станціях вишиковуються черги, а запис на окремі ремонтні послуги сягає двох тижнів. Це дозволяє СТО підвищувати цінники. За останній рік вони зросли на 10−15%. При цьому ринок автосервісу стрімко змінюється: багато «гаражних» майстерень закриваються, частина станцій виставлені на продаж.

Як війна змінила попит на автосервіс

За словами керівника Інституту досліджень авторинку Станіслава Бучацького, віковий портрет середньостатистичного автомобіля, який заїжджає на СТО, фактично дублює загальну картинку авторинку.

На сервіс потрапляють дедалі старіші машини. Наприклад, якщо у довоєнному 2021 році було багато відносно нових авто (до 6−10 років), то зараз іде потік транспорту до 15 років і більше.

Частково це пов'язано з тим, що до війни в Україну приганяли багато автомобілів зі США. Вони відрізнялися відносно «свіжим» роком випуску, але при цьому найчастіше приїжджали битими, а то й зовсім не на ходу (цим і пояснюється їхня дешевизна).

Такі авто вимагали залучення відразу декількох майстрів — із кузовного ремонту, малярів, електриків тощо.

Але з початком війни потік американських машин скоротився, натомість зросли внутрішні перепродажі, скоротився середній чек. Тому зросла частка авто до 15 років, які не були у ДТП, але часто ламаються «від часу». У зв'язку з цим зріс попит на послуги майстрів із ремонту ходової частини, двигунів.

Водночас авто старше 20 років на середні та великі автосервіси заїжджають рідко — їх власники вважають за краще обслуговуватися в «гаражних» СТО або ремонтують машини самі.

Але загалом попит на послуги автомайстрів останнім часом лише зростає. Завантажені всі — від фірмових автосервісів, де обслуговують, переважно, нові машини на гарантії до авторизованих СТО (часто вони спеціалізуються на роботі з однією або декількома марками авто) та «широкопрофільних» станцій (там ремонтують все).

Заїхати на сервіс та обслужити авто «день у день» — великий успіх. Зазвичай майстри працюють за записом, причому чекати на свою чергу можна і до двох тижнів.

При цьому спостерігається перерозподіл попиту. Як розповіли «Мінфіну» у корпорації «Укравто», для водіїв зараз дуже важливий безпековий чинник. Тобто українці намагаються ліквідувати несправності відразу ж і постійно тримати машину «в хорошій формі», адже незрозуміло, як розгортатимуться події — чи не доведеться, наприклад, терміново евакуюватися.

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Чому «гаражні» СТО масово виставляють на продаж

Ця тенденція підвищила вимоги щодо якості ремонтів. Водії хочуть отримати гарантію на роботу і намагаються об'їжджати стороною СТО, яким не довіряють.

Через це багато «гаражних» станцій старого формату втрачають клієнтів. Деякі навіть закриваються або намагаються продати бізнес.

Наприклад, на OLX розміщено близько трьох десятків оголошень про продаж СТО, багато вже зі знижками. Скажімо, у Львові за $10 тис. продається станція техобслуговування з ремонтною зоною та шиномонтажем. Встановлено три підйомники, є шиномонтажне обладнання тощо. Власне, за нього й доведеться платити, оскільки приміщення в оренді — необхідно платити по 100 гривень за квадрат на місяць (загальна площа — 270 квадратних метрів).

У Києві $14 тис. просять за СТО з двома підйомниками, свердлильним верстатом, компресором, зварювальним апаратом та навіть декількома розібраними авто. За $12 тис. у столиці можна придбати автосервіс на 200 квадратів із інструментами, підйомником тощо.

Втім, є ще одна причина, яка змушує власників СТО виходити з бізнесу, — брак майстрів. Через масову мобілізацію в дефіциті автослюсарі, маляри, електрики. Конкуренція за них жорстка, зарплати постійно зростають. Хороший майстер може заробляти до 60−80 тис. грн на місяць.

Але невеликі СТО не можуть дозволити собі такі витрати на персонал, бо «не вписуються» у тарифи для клієнтів: дорого платити за обслуговування в «гаражних» майстернях люди не хочуть. «Як я можу брати з клієнта за роботу таку ж ціну, як велике СТО, де є кімната очікування для клієнтів та навіть невеликі кафе. У результаті наші майстри йдуть до конкурентів», — розповів Олександр, власник невеликої станції техобслуговування, розташованої в складській зоні на Оболоні.

Зростає конкуренція також між офіційним та «звичайним» автосервісом. Деякі СТО навіть запускають рекламу, намагаючись переманити автовласників, у яких закінчується офіційна гарантія. Мовляв, платити втричі дорожче за сервіс у «офіціалів» тепер не обов'язково, тож приїжджайте до нас.

В «Укравто» кажуть, що конкуренція з «неофіційними» сервісами зростає. «90% таких СТО працює у чорну, за готівку, без документів. Багато з них не оформлені навіть як ФОП, нерідко використовують контрафактні запчастини. Але й тариф у них у 1,5−2 раза нижчий», — зазначили в компанії.

Найдорожче — на Волині, дешево — на Чернігівщині

За даними Станіслава Бучацького з Інституту досліджень авторинку, середній чек ремонту авто в країні (з урахуванням запчастин та роботи) становить близько 6 тис. грн. Але від регіону до регіону цінник відрізняється. Наприклад, у Волинській області він становить 10,6 тис. грн, на Одещині — 9,4 тис. грн, на Харківщині — 7,7 тис. грн.

У Києві на ремонт авто в середньому витрачають 5,6 тис. грн, а найнижчий цінник — у Чернігівській області (2,8 тис. грн).

Такий розкид за цифрами пояснюється не так вартістю послуг (у невеликих містах вона нижча, ніж, наприклад, у столиці), як спеціалізацією СТО та рівнем ремонту.

Скажімо, у Волинській області, де середній чек найвищий, багато СТО спеціалізуються на ремонті авто, пригнаних із Європи, часто після аварії. Зрозуміло, що обсяг робіт (а отже, і вартість) більший.

У Києві є великий вибір вживаних запчастин, що дозволяє заощадити на ремонті. На Чернігівщині відносно невисокий платоспроможний попит, тому авто ремонтують мінімально, лише найнеобхідніше. Тому чек, зрештою, найнижчий — менше 3 тис. грн.

Інститут досліджень авторинку зібрав дані щодо середньої вартості ремонту окремих марок. Авто з найдорожчими середніми чеками:

Porsche — близько 19,4 тис. грн,

Audi — 10 215 грн,

BMW — 10 208 грн,

Tesla — 9,3 тис. грн.

При цьому самі авто марки Tesla останнім часом стрімко подешевшали, але ремонту це не торкнулося. «Там досить дороге обслуговування пневматичної підвіски, різних блоків керування та датчиків, а також комп'ютерів Tegra, які встановлювали на ранні версії Model S», — пояснив Бучацький.

Найекономніші у ремонті:

Skoda (середній чек — близько 4 тис. грн),

Daewoo (2 872 грн),

Renault (2 687 грн),

Lada (2 813 грн),

Peugeot (2587 грн).

Такі цінники багато в чому пояснюються великим вибором на нашому ринку недорогих вживаних запчастин.

Ремонт за півмільйона: чому дорожчає автосервіс

Зрозуміло, що ця калькуляція є дуже умовною. Цінник за ремонт авто залежить від рівня проблеми, необхідних запчастин та інших чинників. Наприклад, власник BMW X5 2012 року випуску отримав рахунок на суму близько 340 тис. (при середньому чеку за цією маркою — 10,2 тис.), хоча звернувся до майстерні із, здавалося б, «дрібницею» — в автомобілі щось «стукало». Але врешті-решт довелося робити капітальний ремонт двигуна.

Інший власник такої ж моделі авто заплатив на СТО понад півмільйона гривень — також через необхідність робити капремонт двигуна. А власник Volkswagen Touareg 2006 року випуску віддав понад 350 тис. грн за ремонт двигуна та роботи з ходової частини. «Велика сума, особливо якщо врахувати, що ранні версії цієї моделі коштують практично стільки ж, що й ремонт цього авто», — каже Бучацький.

Заміна чотирьох модулів пневмопідвіски Mercedes S-Class 2014 року випуску обійшлася майже в 560 тис. грн. За ці гроші фактично вже можна купити авто, хоча й менш елітне.

Але загалом автосервіс дорожчає. У середньому, цінники на ремонт зросли за останній рік на 10−15%. Певною мірою це пов'язано зі зростанням цін на імпортні запчастини через підвищення курсу долара. Майстри враховують і збільшення власних витрат.

«Наприклад, минулого року, коли масово відключали світло, довелося купити потужний генератор. Електроенергія від нього коштує набагато дорожче за мережну — до 15−20 гривень за кіловат. Зрозуміло, що це вплинуло на тарифи на послуги», — каже Олександр. Але очевидно, що апетити майстрів підвищує й стабільний попит на їхні послуги.