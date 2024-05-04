НБУ впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень. Що зміниться для бізнесу

Нацбанк впроваджує найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що пом'якшив НБУ

Скасував всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг

НБУ забезпечує можливість бізнесу купувати та переказувати іноземну валюту за кордон для проведення операцій з імпорту робіт та послуг. У зв’язку з цими змінами втрачає свою актуальність постанова Кабміну від 24 лютого 2022 року № 153 «Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту». З огляду на це НБУ звернеться до Уряду з пропозицією щодо її скасування.

Крім того, НБУ окремо забезпечив можливість бізнесу купувати валюту та переказувати кошти за кордон для оплати аеропортових та портових зборів, штрафів, а також членських внесків. Це пов'язано з тим, що вищезазначена постанова Уряду України також частково містить відповідні операції.

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Що дає скасування: Такі зміни підтримають українських виробників та забезпечать можливість вітчизняного бізнесу виходити на нові ринки, в тому числі ті, з яких витісняються виробники країни-агресора завдяки санкціям. Це, відповідно, сприятиме поступовому збільшенню надходження експортної виручки в Україну.

Забезпечив можливість бізнесу репатріювати «нові» дивіденди

Підприємства матимуть змогу репатріювати дивіденди за корпоративними правами чи акціями за кордон, що нараховані за результатами діяльності за період, що розпочинається з 1 січня 2024 року. Це пом'якшення не стосується виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку за попередні періоди чи резервного капіталу.

Щоб мінімізувати ризики для макрофінансової стабільності, Національний банк встановив щомісячний ліміт для репатріації «нових» дивідендів на рівні 1 млн євро в еквіваленті. Контроль за дотриманням цієї норми забезпечуватиметься завдяки автоматизованій інформаційній системі НБУ «Е-ліміти».

Що це дає: Надання можливості репатріювати «нові» дивіденди сприятиме припливу нових інвестицій в Україну, мінімізує ризики згортання діяльності підприємств з іноземним капіталом та підтримає економіку.

Дозволив переказ коштів за кордон за лізингом/орендою

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці матимуть змогу переказувати кошти за кордон для розрахунків за договорами лізингу / оренди без додаткових обмежень щодо предмету лізингу/оренди, а також дати укладення договору. Раніше такий дозвіл поширювався лише на лізинг/оренду транспортних засобів.

Що це дає: Відповідні зміни дадуть змогу бізнесу також розрахуватися за раніше укладеними договорами за лізингом-орендою, що фактично уможливить укладання нових договорів та залучення в Україну необхідного обладнання для ведення бізнес-діяльності.

Пом'якшив обмеження в частині погашення «нових» зовнішніх кредитів

НБУ спрощує умови для купівлі валюти резидентами з метою обслуговування й повернення «нових» зовнішніх кредитів, кошти за якими надходять в іноземній валюті з-за кордону після 20 червня 2023 року на рахунки позичальників в українських банках.

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Зокрема, з трьох до одного року зменшується мінімальний строк користування «новим» кредитом, за досягнення якого дозволяється купувати іноземну валюту для погашення такого кредиту. Відповідно заборона купувати валюту для погашення «нових» кредитів застосовуватиметься виключно для погашення короткострокових кредитів строком до одного року.

Крім того, НБУ дасть змогу бізнесу купувати іноземну валюту для сплати процентів за «новими» кредитами, незалежно від строку користування кредитом.

Що це дає: Усе це сприятиме збільшенню можливостей українського бізнесу залучати нові зовнішні кредити не лише від офіційних партнерів, але й від приватних інвесторів.

Дозволив погашати проценти за «старими» зовнішніми кредитами

Резиденти-позичальники матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати процентних платежів за «старими» зовнішніми кредитами, що відповідно до умов кредитного договору підлягають сплаті в період із 24 лютого 2022 року.

У межах одного договору для прострочених (станом на 01 травня 2024 року) процентних платежів надано можливість переказувати не більше 1 млн євро в еквіваленті за один календарний квартал. Водночас це обмеження не застосовуватиметься до майбутніх планових процентних платежів.

Для захисту макрофінансової стабільності також передбачено додаткові умови для проведення таких операцій:

відсутність простроченої заборгованості за відповідним кредитним договором станом на 24 лютого 2022 року;

заборонено здійснювати купівлю та переказ коштів за рахунок кредитів чи позик, отриманих від резидентів;

не передбачене дострокове виконання платежів чи реструктуризація прострочених платежів.

Що це дає: Ці зміни дадуть змогу мінімізувати ймовірність дефолтів українських позичальників та забезпечать сприятливіші умови для реструктуризації зовнішніх кредитів, а також поліпшать умови для залучення нового капіталу в Україну.

Пом'якшив обмеження в частині переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній

НБУ дасть змогу представництвам міжнародних карткових платіжних систем та іноземних авіакомпаній купувати та переказувати іноземну валюту за кордон на рахунок нерезидента-юридичної особи, чиї інтереси ці представництва представляють в Україні. Щомісячний ліміт для проведення таких операцій (одним представництвом однієї компанії) встановлено на рівні 5 млн євро в еквіваленті.

Що це дає: Такі зміни, зокрема, посприяють подальшому розвитку безготівкових розрахунків в Україні.

Коли набудуть чинності

Переважна більшість з них наберуть чинності з 4 травня 2024 року, лише можливість репатріювати «нові"дивіденди запрацює з 13 травня 2024 року.

Нагадаємо

На монетарному брифінгу 25 квітня голова НБУ Андрій Пишний анонсував найближчим часом кроки з валютної лібералізації в межах узгодженої з Міжнародним валютним фондом стратегії пом'якшення валютних обмежень.