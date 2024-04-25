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25 квітня 2024, 14:47

Регулятор готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні

Ураховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Ураховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні.
Фото:depositphotos

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Що анонсували в НБУ

«Наразі ми бачимо достатньо умов для продовження валютної лібералізації. Кроки узгоджуватимуться зі Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Ці кроки вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього і наступного року на рівні, близькому до поточного.

Читайте: Валютна лібералізація: НБУ планує дозволити репатріацію відсотків за «старими» боргами

Національний банк фіналізує другий етап валютної лібералізації, який передбачає дозвіл на репатріацію відсотків за «старими» борговими зобов’язаннями та певні послаблення щодо торгового фінансування", — зазначив Пишний.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
Кино Индустрия
Кино Индустрия
25 квітня 2024, 15:10
#
Розморозьте возможность торговли Акциями зарубежных компаний МР*ЗИ! У меня в Сенс Банке заморожены акции которые я не могу продать… тупо забрали и не отдают деньги!
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0
Riojas
Riojas
25 квітня 2024, 15:41
#
Получается те, кого из-за санкций принудительно закрыли в моно.инвест, ещё дёшево отделались?
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0
TAN72
TAN72
25 квітня 2024, 15:19
#
Большая надежда на реструктуризацию 20 ярдов евробондов.
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