Регулятор готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні

Ураховуючи достатньо комфортний рівень міжнародних резервів, контрольовану ситуацію на валютному ринку та очікування щодо подальшого надходження міжнародної допомоги, НБУ готує низку кроків з валютної лібералізації в найближчі тижні. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

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Що анонсували в НБУ

«Наразі ми бачимо достатньо умов для продовження валютної лібералізації. Кроки узгоджуватимуться зі Стратегією пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Ці кроки вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього і наступного року на рівні, близькому до поточного.

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Національний банк фіналізує другий етап валютної лібералізації, який передбачає дозвіл на репатріацію відсотків за «старими» борговими зобов’язаннями та певні послаблення щодо торгового фінансування", — зазначив Пишний.