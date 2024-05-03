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3 травня 2024, 15:51

Підвищення тарифів на електроенергію буде швидким та суттєвим — прогноз НБУ

Національний банк України прогнозує поетапне підвищення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. При цьому очікується, що тарифи на електроенергію для населення зростатимуть швидше через складну ситуацію в енергетиці. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за квітень.

Національний банк України прогнозує поетапне підвищення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років.
Фото: pixabay.com

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В оновлений макроекономічний прогноз Нацбанк заклав «достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію».

«Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення», — зазначається у документі.

Читайте також: НБУ прогнозує підвищення податків на 2,5% ВВП

НБУ зауважує, що відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

«Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє», — вважають у Нацбанку.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+51
Tido oss
Tido oss
3 травня 2024, 15:57
#
Жесть пускай вже сразу 40 грн за киловат

+
+36
innapcholko
innapcholko
3 травня 2024, 16:25
#
Украина, как *** — дяде дать на лево норм, а для своих только за подарки.
+
+87
KValera
KValera
3 травня 2024, 16:38
#
Для учителей тарифы не проблема. Они с 2019 по 4000 долларов в месяц получают.
+
+30
TAN72
TAN72
3 травня 2024, 17:03
#
Требование МВФ, а НБУ тут для словца.
+
+57
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 травня 2024, 17:04
#
Ключевая фраза -…экономически обоснлвпнные…
Последний раз я эту фразу слышал от яценюка и порошенко…
Дальше можно не читать.
+
+57
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 травня 2024, 17:10
#
Сразу вмпомнил слова министра ревы — украинцы бедные патамуша много едят, а в домах холодно патамуша ходят в трусах…
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