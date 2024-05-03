Підвищення тарифів на електроенергію буде швидким та суттєвим — прогноз НБУ

Національний банк України прогнозує поетапне підвищення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. При цьому очікується, що тарифи на електроенергію для населення зростатимуть швидше через складну ситуацію в енергетиці. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за квітень.

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В оновлений макроекономічний прогноз Нацбанк заклав «достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію».

«Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення», — зазначається у документі.

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НБУ зауважує, що відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

«Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє», — вважають у Нацбанку.