НБУ прогнозує підвищення податків на 2,5% ВВП

Національний банк України передбачає підвищення податків на 2,5% ВВП у горизонті 2024−2026 років. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ .

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«Прогнозний сценарій припускає реалізацію заходів з мобілізації додаткових фіскальних доходів на 2,5% ВВП на прогнозному горизонті для забезпечення беземісійного джерела фінансування», — йдеться у повідомленні.

За прогнозом регулятора, це дасть змогу підтримувати видатки значними, зокрема на відбудову та соціальну підтримку, але й скоротити дефіцит бюджету з 20,7% ВВП у 2024 році до 7,5% ВВП у 2026 році.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що НБУ погіршив оцінку зростання реального ВВП у 2024 році з 3,6% у попередньому макропрогнозі до 3% та погіршив очікування зростання у 2025 році на 0,2 в.п. до 5,6% і зберіг прогноз на 2026 рік на рівні 4,5%.