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3 травня 2024, 9:15

Проблема хрущівок в Україні. Які варіанти рішення розглядають у парламенті

У Верховній раді вивчають можливість застосування європейського досвіду вирішення проблеми застарілого житлового фонду — зокрема малометражних «хрущівок». Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

У Верховній раді вивчають можливість застосування європейського досвіду вирішення проблеми застарілого житлового фонду — зокрема малометражних «хрущівок».
Фото: wikipedia.org

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Серед популярних в ЄС методів — надбудова додаткових поверхів, перебудова квартир заради збільшення їх площі, забудова площі між будинками, а також знесення цілих районів заради нового будівництва на їх місці.

За словами Шуляк, все це може стати продовженням нової — орієнтованої на досвід ЄС, житлової політики, яку в Україні наразі розробляють для отримання 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility. Відповідний законопроєкт — «Про основні засади житлової політики» планують презентувати протягом наступних двох місяців.

Неефективний закон

В Україні процеси, пов‘язані з реконструкцією застарілого житла і досі регулює закон «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», прийнятий у 2006 році.

Парламентарка зазначила, що даний закон абсолютно неефективний:

  • по-перше, через те, що передбачає згоду на переселення всіх мешканців будинку,
  • по-друге, через брак державного фінансування.

Востаннє вирішити проблему застарілого житлового фонду в Україні спробували у 2021 році, коли був зареєстрований законопроєкт № 6458. Він передбачав, зокрема, що під здійснення реконструкції застарілого житла підпадають будинки різної поверховості, а не лише 5-поверхівки. При цьому замовниками таких проектів можуть бути виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.

Законопроєкт також розширював перелік можливих джерел фінансування проектів реконструкції і наводив алгоритм прийняття рішень щодо реконструкції або знесення.

Крім цього, передбачалося вдосконалити процедуру видачі компенсації власникам застарілого житла і різні можливі варіанти відселення жителів під час реконструкції. Втім, повномасштабне вторгнення суттєво змінило пріоритети у реалізації державних рішень.

«З необхідністю модернізації застарілого житлового фонду стикаються більшість урбанізованих держав сучасного світу. Вибір моделей, механізмів, інструментів в тій чи іншій країні залежить як від масштабу самої проблеми, так і від рівня розвитку економіки держави та її соціальної орієнтації.

Тому і Україні слід розробляти свій варіант вирішення проблеми застарілого житла, водночас беручи до уваги досвід ЄС, як це відбувалося на прикладі законопроєкту «Про основи житлової політики», — зауважила Шуляк.

Голова профільного комітету ВР також повідомила, що в країнах ЄС програма ліквідації будівель з незадовільними умовами проживання передбачає ряд субсидій домовласнику на знесення та реконструкцію зношеного житла, а сама реконструкція здійснюється переважно без виселення чи відселення мешканців із максимально можливим дотриманням їм нормальних побутових умов.

Важливим пунктом, на який слід зважати, є те, що в ЄС поряд з реновацію житла діє так званий редевелопмент. Якщо реновація означає примусове знесення будівель незалежно від їхнього технічного стану, витяг з-під землі інженерних мереж, і виїмку фундаментів, то редевелопмент означає зміну функціонального призначення територій із метою їх найефективнішого використання.

По суті, редевелопмент — це процес вторинного, комплексного розвитку території — її «відродження».

В Україні можливим сценарієм вирішення проблеми застарілого житла можуть бути надбудови додаткових поверхів та мансард, реконструкція будинку без відселення мешканців і енергозбереження за рахунок проведення модернізації інженерного обладнання.

Також може йтися про зміну архітектурно-планувальної та об'ємно-просторової організації квартир у будівлі і заповнення розривів між будівлями новим будинком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+37
potator
potator
3 травня 2024, 9:37
#
Так же не решена проблема скворечников, а они, скворцы, между прочим уже прилетели.
+
+37
Moonlighter
Moonlighter
3 травня 2024, 9:43
#
«надбудови додаткових поверхів та мансард» — я надеюсь это кто-то пошутил, или не знает в каком состоянии находятся эти хрещевки.
+
+15
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
3 травня 2024, 9:51
#
Якось це дивно, на фоні Бахмуту, Авдіївки і Часового Яру…
+
+45
vovan9870
vovan9870
3 травня 2024, 10:05
#
Спочатку треба вирішити проблему з новобудовами, де відсутні дитячі та спортивні майданчики, двори, лавочки, місце для авто. Та і шум від АТБ на першому поверсі не додає комфорту.
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
3 травня 2024, 10:30
#
Пример таких новостроев есть? Я не знаю ни один новострой у которого нет всего перечисленного вами.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
3 травня 2024, 10:40
#
Тему новостроек пора закрыть, в Киеве так точно. При пидалике позастроили все, что возможно, а инфраструктуру никто не развивал, Киев одна сплошная пробка с убитыми мостами, отсутствием дошкольных заведений, школ и больниц в новостройках. Наклепали высоток ради наживы и только!
+
0
kadaad1988
kadaad1988
3 травня 2024, 10:43
#
В очередной раз смешно читать про проблемы хрущевок, 30 лет переливают из пустого в порожнее. Пока местным властям не запретять новострои на новых территориях никто хрущевками заниматься не будет. Да и барыгам от строительных фирм, которые принадлежат или крышуются всеми этими «депутатами» не нужны лишние затраты и потеря наживы.
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