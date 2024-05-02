Microsoft інвестує $2,2 мільярда у хмарні сервіси та розвиток ШІ в Малайзії

Протягом наступних чотирьох років Microsoft інвестує $2,2 млрд у інфраструктуру хмарних обчислень та штучного інтелекту (ШІ) в Малайзії. Про це заявив генеральний директор компанії Сатья Наделла, повідомляє Associated Press.

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Microsoft також співпрацює з урядом Малайзії у створенні національного центру штучного інтелекту.

Зазначається, що це є найбільшою інвестицією Microsoft у Малайзію, оскільки технологічний гігант прагне посилити підтримку розвитку ШІ в регіоні та в усьому світі.

«Наші інвестиції в цифрову інфраструктуру допоможуть малайзійським підприємствам, спільнотам і розробникам застосовувати новітні технології для стимулювання інклюзивного економічного зростання та інновацій по всій країні», — сказав Наделла.

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Компанія Microsoft також пообіцяла до 2025 року забезпечити навчання у сфері ШІ для 2,5 млн людей у Малайзії, Індонезії, Філіппінах, Таїланді та В'єтнамі.

Раніше Наделла зустрівся з прем'єр-міністром Анваром Ібрагімом, який сказав, що інвестиції стануть ключовою опорою для досягнення мети уряду щодо підвищення потенціалу ШІ в Малайзії.

Нові інвестиції включатимуть навчання у сфері ШІ для ще 300 000 людей, створення національного центру передового досвіду штучного інтелекту, підвищення можливостей країни в галузі кібербезпеки та підтримку зростання спільноти розробників Малайзії, повідомив Ібрагім Facebook.

Microsoft керує однією з найбільших у світі хмарних обчислень і зробила крок у сфері штучного інтелекту завдяки партнерству з OpenAI, розробником ChatGPT.