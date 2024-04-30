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30 квітня 2024, 14:59

Microsoft інвестує $1,7 млрд в Індонезію для розвитку ШІ

Корпорація Microsoft інвестує 1,7 мільярда доларів США у розбудову інфраструктури хмарних обчислень та штучного інтелекту в Індонезії. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Корпорація Microsoft інвестує 1,7 мільярда доларів США у розбудову інфраструктури хмарних обчислень та штучного інтелекту в Індонезії.

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Деталі

Заява про вкладення, які здійснюватимуться впродовж чотирьох років, була зроблена гендиректором компанії Сатья Наделлою після зустрічі із президентом Індонезії Джоко Відодо у Джакарті 30 квітня.

У Microsoft також пообіцяли допомогти із навчанням 2,5 мільйона людей у Південно-Східній Азії навичкам ШІ, зокрема 840 тисяч осіб в Індонезії.

Читайте: Вкладення в японську економіку: Microsoft інвестує в ШІ майже три мільярди доларів

«Інтелектуальна революція стане наступним великим вигином кривої зростання ВВП. Це матиме реальний вплив навіть в Індонезії, де ми отримаємо додаткове зростання на 10−12%», — сказав лідер Microsoft сотням учасників корпоративного заходу в Джакарті, серед яких були розробники ПЗ, міністри та керівники компаній.

Міністр координації морських та інвестиційних справ Лухут Панджайтан заявив, що Індонезія готова запропонувати Microsoft стимули для її інвестицій, кращі за ті, що компанія отримує в Індії або Таїланді.

Країна запропонувала острів Балі та майбутню нову столицю Нусантару які потенційне місце для центру досліджень і обробки даних Microsoft, повідомив журналістам міністр фінансів та зв’язку Буді Арі Сетіаді.

Крім цього, індонезійський уряд запропонував подвійне громадянство своїй кваліфікованій діаспорі як частину зусиль, спрямованих на зупинення відтоку місцевих талантів.

Джерело: Мінфін
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