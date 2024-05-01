Частка угод із купівлі житла на умовах розстрочки досягла 95%

Частка угод із купівлі житла на умовах розстрочки в березні 2024 року досягла 95%, тоді як рік тому показник становив 85%, а в довоєнний період — 70%, випливає з даних групи компаній DIM . Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За інформацією DIM показник повних оплат під час купівлі житла знизився до 5%. При цьому минулого року повні оплати становили 15% угод, а в довоєнний період — 30%.

Найбільшим попитом у клієнтів користуються програми безвідсоткової розстрочки, довгострокової розстрочки від забудовника від трьох до п'яти років, розстрочка на перший внесок — сплата першого внеску в межах трьох місяців, програма «єОселя» на готові квартири, що вже готові й будуються, фіксація щомісячних платежів на перший рік розстрочки, «канікули» на розстрочку, наприклад у зимові місяці, та інші акції.

Станом на березень 2024 року в структурі угод половину було укладено з першим внеском у розмірі 20−30% від вартості квартири, тоді як рік тому вони становили лише 35%, а в березні 2021 року — лише 15% від загальної кількості договорів.

Іще 20% угод на сьогодні укладають із першим внеском 10−20%, і лише 10% угод — з 30−50%, тоді як у довоєнний період ця опція мала більшу популярність (35% угод).