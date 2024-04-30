Прибуток Huawei зріс більш ніж в 5 разів. Компанія обходить Apple у Китаї

Прибуток Huawei Technologies Co. зростає четвертий квартал поспіль. Це свідчить про те, що китайська технологічна компанія відбирає частку ринку в Apple Inc. та інших конкурентів, повідомляє Bloomberg.

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Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 19,6 млрд юанів ($2,7 млрд) у першому кварталі 2024 року, що на 564% більше, ніж у попередньому кварталі. При цьому продажі компанії в першому кварталі зросли на 37% до 178,5 млрд юанів.

Феноменальне зростання доходів підкреслило відродження Huawei, незважаючи на санкції США.

За даними дослідницької компанії Counterpoint, у першому кварталі поставки смартфонів Huawei зросли на 70% після того, як минулого року компанія несподівано повернулася на ринок з новим телефоном 5G, який працює на передовому 7-нанометровому чіпі китайського виробництва.

Падіння продажів iPhone у Китаї

Натомість за оцінками Counterpoint, продажі iPhone від Apple у Китаї впали на 19% протягом першого кварталу.

Нові флагмани Huawei та ШІ-чіпи

Раніше цього місяця Huawei представила свою нову серію смартфонів Pura 70 із дещо вдосконаленим чіпом, демонструючи його здатність підтримувати виробництво передових напівпровідників і посилювати тиск на Apple на її території.

Серія смартфонів Pura 70 була розпродана протягом двох днів після запуску.

Huawei також досягає прогресу в чіпах для штучного інтелекту з графічним процесором Ascend. Виконавчий директор корпорації Nvidia Дженсен Хуан назвав китайську компанію грізним суперником.