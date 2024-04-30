Прибуток Huawei зріс більш ніж в 5 разів. Компанія обходить Apple у Китаї

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 квітня 2024, 19:04

Прибуток Huawei зріс більш ніж в 5 разів. Компанія обходить Apple у Китаї

Прибуток Huawei Technologies Co. зростає четвертий квартал поспіль. Це свідчить про те, що китайська технологічна компанія відбирає частку ринку в Apple Inc. та інших конкурентів, повідомляє Bloomberg.

Прибуток Huawei Technologies Co.
Фото: wikipedia.org

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 19,6 млрд юанів ($2,7 млрд) у першому кварталі 2024 року, що на 564% більше, ніж у попередньому кварталі. При цьому продажі компанії в першому кварталі зросли на 37% до 178,5 млрд юанів.

Феноменальне зростання доходів підкреслило відродження Huawei, незважаючи на санкції США.

За даними дослідницької компанії Counterpoint, у першому кварталі поставки смартфонів Huawei зросли на 70% після того, як минулого року компанія несподівано повернулася на ринок з новим телефоном 5G, який працює на передовому 7-нанометровому чіпі китайського виробництва.

Падіння продажів iPhone у Китаї

Натомість за оцінками Counterpoint, продажі iPhone від Apple у Китаї впали на 19% протягом першого кварталу.

Нові флагмани Huawei та ШІ-чіпи

Раніше цього місяця Huawei представила свою нову серію смартфонів Pura 70 із дещо вдосконаленим чіпом, демонструючи його здатність підтримувати виробництво передових напівпровідників і посилювати тиск на Apple на її території.

Серія смартфонів Pura 70 була розпродана протягом двох днів після запуску.

Huawei також досягає прогресу в чіпах для штучного інтелекту з графічним процесором Ascend. Виконавчий директор корпорації Nvidia Дженсен Хуан назвав китайську компанію грізним суперником.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
matroskin
matroskin
30 квітня 2024, 20:45
#
Черговий раз доведено, що напівсанкції йдуть лише на користь тому проти кого їх вводять.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами