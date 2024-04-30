НКЦПФР України та BaFin підписали Меморандум про взаємну допомогу та обмін інформацією. Німецькі колеги підтримують Україну у різних сферах, відзначив Голова Комісії Руслан Магомедов.
Україна співпрацюватиме з Німеччиною у нагляді за криптоактивами
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«Сьогоднішній Меморандум — це черговий крок до розвитку для українського ринку капіталу та його регулятора, адже ми отримали сильного та професійного партнера. Впевнений в ефективних результатах нашої спільної роботи задля економічного майбутнього українського народу», — заявив Магомедов.
Нагадаємо, НКЦПФР виступає головним регулятором крипторинку України згідно із законом «Про віртуальні активи».
За даними Комісії, партнери планують співпрацювати у таких напрямках:
- фінансова звітність;
- недержавні пенсійні фонди;
- альтернативні фонди;
- нагляд за віртуальними активами;
- запобігання шахрайству;
- фінансування будівництва, інвестиційні фонди в будівельному секторі.
Як повідомили у НКЦПФР, BaFin здійснює нагляд за банками, платіжними установами, страховими компаніями, пенсійними фондами та іншими фінансовими організаціями. Крім того, робота відомства спрямована на забезпечення прозорих та справедливих умов на ринках і колективний захист споживачів.
Ще одна частина повноважень BaFin полягає в запобіганні використанню фінансової системи для фінансування тероризму чи відмивання грошей.
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