Вкладення в японську економіку: Microsoft інвестує в ШІ майже три мільярди доларів

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Інвестиції в японську економіку

Для Microsoft це буде найбільшим вкладенням у японську економіку за весь час роботи в країні. Крім створення інфраструктури, американська корпорація має намір відкрити в Токіо науково-дослідну лабораторію, а також навчити розробці штучного інтелекту не менше 3 млн осіб.

Заява Microsoft про великі інвестиції в Японії була зроблена через кілька днів, після того, як стало відомо про плани OpenAI відкрити в квітні в Токіо свій третій закордонний офіс.

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