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26 квітня 2024, 10:54

Один з найбільших банків Грузії TBC Bank заходить в Україну

Антимонопольний комітет надав дозвіл грузинській TBC Bank Group на набуття контролю над компанією Fondy Payments Ltd. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Антимонопольний комітет надав дозвіл грузинській TBC Bank Group на набуття контролю над компанією Fondy Payments Ltd.

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TBC Bank Group через свою компанію TBC International Holdings Limited (Велика Британія), отримує право викупити частки в українській компанії «Елаєнс» та ірландській Fondy Payments Ltd.

За інформацією Forbes, сума угоди близько 5 млн євро.

Нагадаємо, що у 2021 році з'явилась інформація, що TBC Bank хотів купити українську «дочку» грецького Piraeus Bank, але ця інформація була згодом спростована.

TBC Bank — один із двох найбільших банків Грузії, на нього припадає близько 40% активів сектору. Банк має 13 відділень та 32 сервісних центри по всій Грузії. Заснований у 1992 році. З 2019 року працює також в Узбекистані. З 2014 року акції банку торгуються на Лондонській біржі, а 2017 року вони увійшли до індексу FTSE 250. Капіталізація банку — 1,4 млрд євро.

Fondy — один з найбільших операторів на ринку платежів e-commerce, який обслуговує близько 20 тис торговців та пропонує широкий спектр платіжних рішень для онлайн- та офлайн-бізнесу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
nitrolog
nitrolog
26 квітня 2024, 11:10
#
Москалі через грузинів?
+
0
Sshi Nakam
Sshi Nakam
26 квітня 2024, 11:27
#
Заходять в хату
Шлимазл
+
+30
Genna Smatko
Genna Smatko
26 квітня 2024, 12:24
#
Спочатку нехай Саакашвілі випустять, а потім заходять у вільну країну прихильникі москоляндії.
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