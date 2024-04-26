Один з найбільших банків Грузії TBC Bank заходить в Україну

Антимонопольний комітет надав дозвіл грузинській TBC Bank Group на набуття контролю над компанією Fondy Payments Ltd. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

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TBC Bank Group через свою компанію TBC International Holdings Limited (Велика Британія), отримує право викупити частки в українській компанії «Елаєнс» та ірландській Fondy Payments Ltd.

За інформацією Forbes, сума угоди близько 5 млн євро.

Нагадаємо, що у 2021 році з'явилась інформація, що TBC Bank хотів купити українську «дочку» грецького Piraeus Bank, але ця інформація була згодом спростована.

TBC Bank — один із двох найбільших банків Грузії, на нього припадає близько 40% активів сектору. Банк має 13 відділень та 32 сервісних центри по всій Грузії. Заснований у 1992 році. З 2019 року працює також в Узбекистані. З 2014 року акції банку торгуються на Лондонській біржі, а 2017 року вони увійшли до індексу FTSE 250. Капіталізація банку — 1,4 млрд євро.

Fondy — один з найбільших операторів на ринку платежів e-commerce, який обслуговує близько 20 тис торговців та пропонує широкий спектр платіжних рішень для онлайн- та офлайн-бізнесу.