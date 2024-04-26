Сьогодні, 26 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в банках становив 39,45 грн/$, продажу — 39,90 грн/$ (у четвер курс був такий самий). Про це свідчать дані фінустанов.
26 квітня 2024, 14:55
Середній курс купівлі готівкового долара в банках не змінився. За скільки зараз продають валюту
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Продаж долара у банках
Найвищу ціну продажу виставив Індустріалбанк — 40,20 грн/$.
Глобус продає долари по 40,10 грн/$, Метабанк та Міжнародний Інвестиційний Банк — 40,05 грн/$.
Найдешевше, 39,65 грн/$, долар продає Кредитвест Банк.
Піреус Банк та Райффайзен Банк продають долари по 39,79 грн/$. Полікомбанк — 39,80 грн/$.
Банки з найбільшими філіальними мережами виставили такі готівкові курси купівлі/продажу готівкового долара:
- Ощадбанк (1181 відділення) — 39,50−40,10 грн/$;
- Приватбанк (1127) — 39,35−39,95 грн/$;
- Райффайзен Банк (332) — 39,40−39,79 грн/$
- Укрсиббанк (223) — 39,35−39,90 грн/$;
- ПУМБ (222) — 39,50−39,99 грн/$.
Картковий курс
Найвищий курс продажу в Акордбанку — 40,70 грн/$.
Мінімальний картковий курс продажу поставив Укрсиббанк — 39,45 грн/$.
Джерело: Мінфін
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