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25 квітня 2024, 16:24

Що готує Invest Talk Summit у 2024 році: теми та спікери

Другий рік поспіль конференція Invest Talk Summit збере інвесторів та експертів у сфері інвестування. Протягом дня учасники заходу будуть ділитися досвідом, знаннями та корисною інформацією, яка допоможе визначити орієнтири та стратегії для дієвих вкладів заощаджень у 2024 році. Розповідаємо, які теми будуть підіймати на саміті у Києві 18 травня.

Другий рік поспіль конференція Invest Talk Summit збере інвесторів та експертів у сфері інвестування.

Про що говоритимуть на Invest Talk Summit

Всі теми стосуватимуться актуальних тенденцій та можливостей на інвестиційному ринку. Серед них будуть такі:

Економічний прогноз на 2024 рік. Спікер — Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S. Експерт розповість про те, як розвиваються події, що стосуються надання Україні міжнародної допомоги, а також проаналізує оптимістичні та песимістичні сценарії для інвесторів.

Чого очікувати від інвестицій в Україні та світі на наступні 3 роки. Спікер — Артем Щербина, директор з інвестицій Capital Times. Минулого року на Invest Talk Summit він підіймав тему економічного прогнозу на 2024 рік. Експерт розвивається та покращує свій досвід у питаннях прогнозування, тому цьогоріч організатори конференції знову запросили його поділитися важливими глибинними спостереженнями у питання, які турбують суспільство зараз.

Як отримувати пасивний дохід від фондового ринку 1000$ в місяць. Спікер — Андрій Масло, founder & CEO у Investudio. Експерт відповість на питання, які цікавлять інвесторів, а також розповість, скільки потрібно інвестувати щомісяця, чи працює дивідендна стратегія та детально розкриє тему інвестування у фондовий ринок.

Фундаментальний аналіз: як усвідомлено обирати акції для свого портфелю. Спікер — Іван Компан, фінансист, засновник First Kyiv Investment Club. Експерт поділиться корисними для інвесторів сервісами та надасть дієві поради. Минулого року Іван Компан робив детальний огляд закордонних фондових ринків, а цьогоріч глибше проговорить можливості фондового ринку у 2024 році та розкаже про актуальні варіанти інвестування.

Неочевидні схеми та лайфхаки в інвестуванні. Спікер — Тарас Гук, адвокат, ютубер, роздрібний інвестор. Тарас Гук посів з місце на FinAwards 2024 у новій номінації Influencer року на Інвестиційному ринку. Для гостей Invest Talk Summit він запропонує свіжий погляд на стратегії інвестування.

Масштабна дискусія

Особливістю інвестиційного саміту є те, що учасники заходу зможуть особисто взяти участь відразу у кількох дискусіях. Вони ставитимуть гострі запитання, долучаться до обговорень та навіть суперечок зі спікерами у пошуках дієвих інвестиційних рішень.

Одна з тем дискусій, які заплановані на цьогорічному саміті, — Чого чекати українському ринку інвестицій у 2024 році, куди інвестори вкладатимуть кошти?

Обговорення торкнуться питання розвитку геополітичних подій та прогнозування їх впливу на ринки, перспектив реструктуризації зовнішнього боргу України, якими можуть бути в цьому контексті негативний та позитивний для України сценарії, і яким буде найбільш вірогідний сценарій розвитку подій. Також учасники дискусії проговорять вплив реструктуризації зовнішнього боргу України на фондовий та валютний ринки, а також на інвестиції в Україну.

Учасниками будуть:

  • Сергій Фурса, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital;

  • Артем Щербіна, Директор з інвестицій Capital Times;

  • Тарас Котович, Старший фінансовий аналітик групи ICU;

  • Денис Сичков, принципал Horizon Capital.

Модератором виступить Олексій Козирєв.

Список згаданих тем поки що неповний. Однак до 18 травня він буде розширюватися, і учасники заходу зможуть отримати важливі знання в межах саміту. Для того, щоб потрапити на захід, слід придбати квитки. Участь можлива як офлайн, так і онлайн. Однак кількість квитків обмежена і слід встигнути подбати про свою участь у саміті.

До речі, кожен учасник (як оффлайн, так і онлайн) автоматично долучається до розіграшу призів, який відбудеться в межах Invest Talk Summit.

Партнери заходу

Проведення саміту було б неможливим без підтримки надійних партнерів. Важливу інвестиційну подію 2024 року підтримали:

  • «Твоє Коло» — компанія, яка допомагає українцям інвестувати у землю;

  • Zeminvest — компанія, яка забезпечує підтримку та супровід у питаннях, що стосуються придбання земельних ділянок та отримання прибутку від них.

  • «Сімейні молочні ферми» — проєкт, який залучає гроші приватних інвесторів для розвитку бізнесу у сфері сільського господарства;

  • «Inzhur» — перша в Україні REIT компанія, яка об'єднує співвласників для інвестування та володіння прибутковою нерухомістю.

Організатори — сайти «Мінфін» та Finance.ua — вдячні за підтримку Invest Talk Summit 2024, адже цей захід важливий для повноцінного функціонування економіки у ці непрості для нашої країни часи.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
25 квітня 2024, 16:38
#
Не все знают, что курсы и лекции «как зарабатывать деньги» — не для того, чтобы научить, как зарабатывать деньги, а, собственно, чтобы зарабатывать деньги.
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
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