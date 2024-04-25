Активи «дочок» росбанків вже продано на 5 млрд гривень — Мінекономіки

На 5 мільярдів гривень Фонд гарантування вкладів продав активи колишніх «дочок» російських банків через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

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Активи яких банків продали

Це активи колишніх дочірніх структур російських банків АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк») та ПАТ «Промінвестбанк».Йдеться про колишні дочірні структури російських банків АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк») та ПАТ «Промінвестбанк».

Серед таких активів: житлові будинки та квартири, будівлі банків, поліклінік, адміністративні приміщення, земельні ділянки, офісна техніка, автомобілі, майнові права та права вимоги за кредитними договорами.

Зокрема, серед успішно реалізованих активів: