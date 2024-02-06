Валютна лібералізація: НБУ планує дозволити репатріацію відсотків за «старими» боргами

Національний банк України ставить у пріоритет перехід до другого етапу валютної лібералізації, який передбачає дозвіл на репатріацію відсотків за «старими» борговими зобов’язаннями. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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5 лютого НБУ зустрівся з представниками бізнес-асоціацій, таких як Американська торгівельна палата та Європейська бізнес асоціація, а також з великим бізнесом.

Валютна лібералізація

В ході зустрічі зокрема обговорювалось питання валютного регулювання, яке найбільше турбує бізнес, а саме — пом'якшення валютних обмежень.

«НБУ сповнений рішучості продовжувати валютну лібералізацію, попри всі виклики, що формує війна. Щойно з’являться відповідні передумови, ми продовжимо рух у цьому напрямі. Ми вже маємо суттєвий прогрес у реалізації першого етапу пом'якшення валютних обмежень. Ставимо у пріоритет його завершення та перехід до реалізації другого етапу», — сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Зі свого боку заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій нагадав, що другий етап пом'якшення обмежень передбачатиме подальшу лібералізацію торгового фінансування, можливості управління валютними ризиками банків, а також дозвіл на репатріацію відсотків за «старими» борговими зобов’язаннями.

Представники НБУ також підкреслили, що динаміка поступу у валютній лібералізації багато в чому залежатиме від відповідальності бізнесу, в тому числі в частині повернення валютної виручки.

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«Вже є прогрес після вжитих у 2023 році заходів, зокрема збільшився продаж валюти з боку аграрного сектору. Однак дисбаланс попиту та пропозиції валюти міг би бути значно меншим, якби бізнес справно заводив в країну усю валютну виручку», — зазначили у НБУ.

Міжнародна допомога

Нацбанк очікує, що ритмічність міжнародної допомоги відновиться найближчими місяцями.

Зокрема, невдовзі регулятор очікує рішення США щодо фінансування. Зазначається, що отримання Україною необхідного обсягу західної допомоги є критично важливим для реалізації базового сценарію макропрогнозу НБУ. Водночас також необхідно нарощувати внутрішні ресурси.

«Ми є партнерами бізнесу й насправді маємо спільну мету — допомогти країні наблизити перемогу. Сподіваюся, що наша співпраця посилить спроможності України», — сказав голова НБУ.