Банки продовжують знижувати готівковий курс долара

Сьогодні, 24 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в банках становив 39,40 грн/$, продажу — 39,90 грн/$ (у вівторок — відповідно 39,5 грн/$ та 39,98 грн/$). Про це свідчать дані фінустанов.