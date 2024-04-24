Сьогодні, 24 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в банках становив 39,40 грн/$, продажу — 39,90 грн/$ (у вівторок — відповідно 39,5 грн/$ та 39,98 грн/$). Про це свідчать дані фінустанов.
24 квітня 2024, 14:02
Банки продовжують знижувати готівковий курс долара
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Продаж долара у банках
Найвищу ціну продажу виставили Перший інвестиційний Банк, Індустріалбанк та Абанк — 40,00 грн/$.
Долар по 39,99 грн/$ продає ПУМБ.
Найдешевше, 39,73 грн/$, долар продає Банк «Львів».
Долар по 39,75 грн/$ продає Скай Банк.
У Кредобанк продаж долара становить 39,78 грн/$.
За 39,79 грн/$ долар можна купити у Креді Агріколь Банку та Піреус Банку.
Банки з найбільшими філіальними мережами виставили такі готівкові курси купівлі/продажу готівкового долара:
- Ощадбанк (1181 відділення) — 39,45−40,00 грн/$;
- Приватбанк (1127) — 39,25−39,85 грн/$;
- Райффайзен Банк (332) — 39,40−39,70 грн/$;
- Укрсиббанк (223) — 39,35−39,90 грн/$;
- ПУМБ (222) — 39,50−39,99 грн/$.
Картковий курс
Найвищий курс продажу в Акордбанку — 40,60 грн/$.
Мінімальний картковий курс продажу поставив Укрсиббанк — 39,65 грн/$.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2