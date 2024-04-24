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24 квітня 2024, 14:02

Банки продовжують знижувати готівковий курс долара

Сьогодні, 24 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в банках становив 39,40 грн/$, продажу — 39,90 грн/$ (у вівторок — відповідно 39,5 грн/$ та 39,98 грн/$). Про це свідчать дані фінустанов.

Сьогодні, 24 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в банках становив 39,40 грн/$, продажу — 39,90 грн/$ (у вівторок — відповідно 39,5 грн/$ та 39,98 грн/$).
Фото: pixabay.com

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Продаж долара у банках

Найвищу ціну продажу виставили Перший інвестиційний Банк, Індустріалбанк та Абанк — 40,00 грн/$.

Долар по 39,99 грн/$ продає ПУМБ.

Найдешевше, 39,73 грн/$, долар продає Банк «Львів».

Долар по 39,75 грн/$ продає Скай Банк.

У Кредобанк продаж долара становить 39,78 грн/$.

За 39,79 грн/$ долар можна купити у Креді Агріколь Банку та Піреус Банку.

Банки з найбільшими філіальними мережами виставили такі готівкові курси купівлі/продажу готівкового долара:

Картковий курс

Найвищий курс продажу в Акордбанку — 40,60 грн/$.

Мінімальний картковий курс продажу поставив Укрсиббанк — 39,65 грн/$.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+75
Alex2006
Alex2006
24 квітня 2024, 14:06
#
Бідні кабанчики))
+
0
Smerch747
Smerch747
24 квітня 2024, 15:02
#
Вони не винні, це все Америка!
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