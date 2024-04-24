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24 квітня 2024, 12:33

Рада дала добро на створення в Україні «клубу білого бізнесу»

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт № 11084 про так званий «клуб білого бізнесу». Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт № 11084 про так званий «клуб білого бізнесу».

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Деталі

«За» законопроєкт проголосували 270 народних депутатів.

«Якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється», — пояснив Железняк.

Читайте: Гетманцев та інші депутати пропонують створити в Україні «клуб білого бізнесу»

Які переваги отримуватимуть платники податків

Відповідно до проєкту закону, платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування — 5 календарних днів;
  • індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;
  • за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
  • платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у органу контролю податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+8
Riojas
Riojas
24 квітня 2024, 12:40
#
А забронировать часть сотрудников такой шикарный бизнес может?
+
0
bonv
bonv
24 квітня 2024, 12:45
#
Багато назв та толку мало.
+
+45
eljaaff
eljaaff
24 квітня 2024, 12:59
#
Это очередной клуб приближенных к телу- с «широкими возможностями» и «яркими перспективами»? Было такое и при Азарове и при Юще и при Яныке — только называлось по другому… фио руководителей страны другие, а методы старые … какую партию не создавай все равно КПСС получается…
+
+15
SamBB
SamBB
24 квітня 2024, 13:04
#
«комплаєнс-менеджер» — це перегорівша ''інвест-няня" :))) ?
Всі остальні компанії які не попадуть в клюб після прийняття закону можна вважати напівлегальними?
+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
24 квітня 2024, 13:34
#
Пасиба, особенно во время войны, когда большие бизнесы рухнули, всё держится на малых, которые в 70% случаях работают на чёрную
+
0
zevs1
zevs1
24 квітня 2024, 15:32
#
На время военного положения Система будет определять, свой-чужой.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
24 квітня 2024, 15:52
#
Ну да, а потом у этого белого бизнеса всех сотрудников мобилизируют. Нашим конкурентам даже капитал из Франции не помог — тупо сотрудники разбежались, потому что дураков продолжать в штате в белую работать нет щас.
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