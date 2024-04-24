Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт № 11084 про так званий «клуб білого бізнесу». Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк у телеграм-каналі.
24 квітня 2024, 12:33
Рада дала добро на створення в Україні «клубу білого бізнесу»
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Деталі
«За» законопроєкт проголосували 270 народних депутатів.
«Якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється», — пояснив Железняк.
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Які переваги отримуватимуть платники податків
Відповідно до проєкту закону, платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:
- мораторій на документальні перевірки;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування — 5 календарних днів;
- індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;
- за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;
- платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у органу контролю податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
Всі остальні компанії які не попадуть в клюб після прийняття закону можна вважати напівлегальними?