Рада дала добро на створення в Україні «клубу білого бізнесу»

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт № 11084 про так званий «клуб білого бізнесу». Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

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Деталі

«За» законопроєкт проголосували 270 народних депутатів.

«Якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень заробітної плати, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється», — пояснив Железняк.

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Які переваги отримуватимуть платники податків

Відповідно до проєкту закону, платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги: